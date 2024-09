Michael Jacksons Bruder, Tito Jackson, ist tot

«Das Turnier gibt mir so viel»: Sandra spielt am Homeless World Cup

Die MTV Video Music Awards 2024 wurden in der Nacht auf den 12. September in New York verliehen. Diese Stars haben auf dem roten Teppich überzeugt – oder auch nicht.

Jährlich finden die MTV Video Music Awards in New York statt und es werden die besten Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt gekürt. Taylor Swift und Post Malone kamen als Top-Nominierte in die Award-Show und gingen als die beiden grössten Gewinner wieder raus. Sie gewannen mit ihrem Song «Fortnight» unter anderem den «Video of the Year»-Award. Ob die beiden auch die besten Outfits trugen? Das kannst du hier selbst entscheiden. Hier die besten Outfits der VMAs 2024: