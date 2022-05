Bei diesen 20 Bildern aus luftigen Höhen stockt dir der Atem

In luftigen Höhen hat man im Normalfall eine wunderschöne Aussicht. Damit verbunden sind aber: eben diese luftigen Höhen.

Während die einen dort einen Kick verspüren und sich an der Höhe erfreuen, ist es für die anderen die reinste Qual. Für sie dürfte schon der Anblick der folgenden Bilder zu wackeligen Beinen führen.

In jedem Fall raten wir dir: Bitte. Nicht. Nachmachen.

Ja, Selfiesticks sind immer noch total uncool, bei dieser Aussicht können wir aber davon absehen.

Auf dem Bild soll es sich um Angela Nikolau aus Kasachstan und ihren Freund handeln. Die beiden sind bekannte Rooftopper.

Trotzdem: Bitte nicht nachmachen!

Könnte eigentlich genauso gut ein Bild aus «Avatar» sein.

Tatsächlich handelt es sich aber um Zhangjiajie, eine bezirksfreie Stadt im Nordwesten der chinesischen Provinz Hunan.

«Hotel erhält 1 von 5 Sternen:



- Bett war ungemütlich

- Ständiger Luftzug im Zimmer

- schlecht gelegen»

Wo sich dieses «AirBnB» befindet, ist unklar. Auf jeden Fall nichts für Menschen, die sich im Schlaf wälzen.

Viel mehr Leute hätten nicht mehr auf das Foto gepasst.

Sie befinden sich auf dem 335 Meter hohen Wilshire Grand Center Tower in Los Angeles.

Schwierig zu sagen, was weniger vertrauenswürdig ist, die Schuhe oder der Stamm.

Hier kommt nicht nur die Höhe, sondern auch noch das Tempo hinzu.

Der Yukon Striker befindet sich in «Canada's Wonderland», Ontario und erreicht eine Geschwindigkeit von 130 km/h. Die Abfahrt auf dem Bild ist 75 Meter hoch und hat einen Winkel von 90°.

Also viel weiter nach vorne dürfte er nicht mehr rutschen.

Er geniesst hier übrigens die Aussicht auf Rio de Janeiro.

Für alle, die die Einsamkeit schätzen:

Das Yosemite Valley in Kalifornien dürfte gross genug sein, um sich aus dem Weg zu gehen.

Er hier hat definitiv keine Höhenangst.

Hier sehen wir den Kletterer Alain Robert in jüngeren Jahren. Der Franzose ist vielleicht manchen bekannt, da er immer wieder ohne Sicherung auf diverse Gebäude klettert.

Hier zum Beispiel in Frankfurt am «Skyper».

Bild: keystone

Zum Glück tragen sie Helme …

Traut man dem Internet, wurde das Bild in den Cliffs of Moher in Irland aufgenommen.

Bloss – nicht – ausrutschen!

Diese Treppe befindet sich in Indien.

Der Typ ganz hinten lässt vermuten, dass es die SUVA damals noch nicht gab.

Diese Maler befinden sich auf dem Woolworth Building in New York, 1926.

Da braucht es definitiv einen sicheren Tritt.

Das Bild stammt aus der Schweiz. Wir sehen den Eiger.

Stell dir vor, du bist oben und bemerkst, dass du deinen Schraubenzieher vergessen hast. 😅

Mal ganz abgesehen von der Höhe: Allein beim Anblick dieser Treppe kriegen wir Seitenstechen.

Diese 40-stöckige Feuertreppe steht in Copán, Honduras.

Wie lange diese Person wohl unterwegs war?

Das Seil ist einen Kilometer lang und ist in Moab, Utah gespannt.

Als ob Einradfahren alleine nicht schon schwer genug wäre, muss es hier noch auf einem Überfalltrichter sein.

Da hat jemand aber ziemlich viel Vertrauen.

... und das 116 Meter über dem Boden.

Wie sie wohl dorthin gekommen ist?

Und wie wurde das Foto gemacht? Und wie kommt sie wieder runter? Und warum wird das überhaupt so gebaut? 🤷‍♀️🤷‍♂️

Hoffen wir mal, dass das Boot bereits geankert hat.

Aufgenommen wurde das Bild in der Arktis.

(smi)