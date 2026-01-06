«Stranger Things»-Fans sind sich sicher: Das Ende der Serie kommt noch. Bild: Netflix

Fan-Theorie um geheime Stranger Things Episode 9 geht auf Tiktok viral

Viele «Stranger Things»-Fans sind mit der finalen Staffel nicht unbedingt zufrieden. Kein Wunder also, dass sich immer mehr Theorien ansammeln, die sich um angeblich unveröffentlichte Episoden drehen.

Anika Jany

Nach zehn Jahren fand «Stranger Things» mit der fünften Staffel ein finales Ende. Viele Fans der erfolgreichen Netflix-Sci-Fi-Serie sind jedoch unzufrieden mit dem Finale und glauben, dass nach der achten Episode noch eine geheime, neunte Episode folgen könnte.

Die Fan-Theorie mit dem Namen «Conformity Gate» geht derzeit auf Social Media viral. Fans behaupten, zahlreiche Beweise dafür zu haben, dass das eigentliche Ende rund um Eleven und Hawkins noch aussteht und am 7. Januar veröffentlicht werden könnte.

Achtung, es folgen Spoilers zur fünften Staffel von «Stranger Things»!

«Stranger Things»-Fans glauben an «Conformity Gate»-Theorie

In der viralen «Conformity Gate»-Theorie geht es darum, dass das Happy End der Serie lediglich eine Illusion von Vecna/Henry ist, der nicht von Joyce Byers geköpft wurde, sondern den finalen Kampf gemeinsam mit dem Gedankenschinder gewonnen haben soll.

Die Theorie basiert laut zahlreicher Fans auf versteckten Easter Eggs und kleinen Momenten, die manche Zuschauer als seltsam oder unlogisch empfanden.

Immerhin gab es während der gesamten Laufzeit der fünften Staffel von «Stranger Things» vermehrt Fan-Beschwerden über Handlungs- oder Logiklücken.

Hinweise auf geheime 9. Folge zu «Stranger Things»

Fans machen sich auf Tiktok und Instagram die Mühe, die verschiedenen Hinweise und Easter Eggs aufzuzählen, um die «Conformity Gate»-Theorie zu untermauern.

Ein Screenshot zeigt die Abschlusszeremonie der Hawkins High School, bei der alle Angehörigen der Schüler ihre Hände genauso verschränkt haben sollen, wie Henry es immer getan hat.

Ein weiterer Hinweis soll sich in der finalen «Dungeons and Dragons»-Szene befinden. Die Bücher, die Mike, Will, Max und Lukas ins Regal packen, buchstabieren zusammengezogen «X A Lie».

«X» soll dabei für den Abyss und für den Tod des Gedankenschinders und Vecna stehen, und all das soll laut dieser 'Botschaft' eine Lüge sein.

Allerdings wurde dieses Foto, welches auf Social Media herumgeht, von Fans leicht bearbeitet. In der auf Netflix zu sehenden Szenen stehen die Bücher in einer anderen Reihenfolge, sodass die Buchstaben eigentlich «XAILE» ergeben – was wiederum rein gar nichts bedeutet.

Duffer-Brüder erklärten schon das «Stranger Things»-Ende

Fans fragten sich zudem, wo Robins Freundin Vickie im Finale abgeblieben ist und verbanden diese Frage mit der «Conformity Gate»-Theorie: Vecna kennt Vickie nicht, also ist sie auch nicht Teil der riesigen Happy-End-Illusion.

Dass diese Fan-Theorien eben wirklich nur Theorien sind, bestätigten die Macher von «Stranger Things» gegenüber «Entertainment Weekly» selbst.

«Was auch immer da oben in der Abyss ist, sie haben die Verbindung gekappt. Es gibt keine Verbindung mehr», so Matt Duffer. «Nichts aus dem Abgrund kann Hawkins jemals wieder erreichen.»

Fans kamen überhaupt erst auf die Idee, dass es eine geheime «Stranger Things»-Episode geben könnte, weil Netflix ein Teaser-Video für verschiedene Projekte gepostet hat, mit der Videounterschrift: «Your Future is on its way. #WhatNext Jan 7, 2026».

Der Teaser spricht aber nicht davon, dass es sich bei dieser «Zukunft» um irgendetwas zu «Stranger Things» handeln könnte.