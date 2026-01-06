wechselnd bewölkt-6°
People: Winona Ryder aus Stranger Things in Musikvideo von Asap Rocky

Winona Ryder arrives at the world premiere of the fifth season of &quot;Stranger Things&quot; on Thursday, Nov. 6, 2025, at TCL Chinese Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Wi ...
In der Serie Stranger Thing spielt Winona Ryder die Rolle von Joyce Byers.Bild: keystone

Winona Ryder spielt im neuen Musikvideo von Asap Rocky mit

06.01.2026, 12:5106.01.2026, 12:51

Gerade erst war Winona Ryder im Finale des Netflix-Hits «Stranger Things» zu sehen, nun spielt der Hollywood-Star eine Rolle im neuen Musikvideo von US-Rapper Asap Rocky. Der Musiker hat die erste Single «Punk Rocky» aus seinem bevorstehenden Studioalbum veröffentlicht.

Video: YouTube/ASAPROCKYUPTOWN

Im Gegensatz zu dem eher entspannten Track im Indie-Rock-Stil spielen sich in dem knapp fünfminütigen Clip chaotische Szenen in einer Nachbarschaft ab. Während Rocky in pinken Lockenwicklern mit Punkrock-Freunden in einer Garage eine Party schmeisst, bringt ihm seine Nachbarin (Ryder) Kekse vorbei. Ihrem muskelbepackten Partner gefällt das nicht, die Situation eskaliert.

Zusammenarbeit mit Kultregisseur Tim Burton

In weiteren Rollen sind der Filmkomponist Danny Elfman und Musikproduzent Thundercat dabei. Rockys viertes Studioalbum «Don't Be Dumb» soll am 16. Januar erscheinen. Dafür hat Kultregisseur Tim Burton das Albumcover gestaltet.

Auch Elfman und Ryder haben schon mit Burton zusammengearbeitet, etwa für die Filme «Beetlejuice» und «Edward mit den Scherenhänden».

epa12116881 ASAp Rocky attends the photocall for &#039;Highest 2 Lowest&#039; during the 78th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 19 May 2025. The film festival runs from 13 to 24 May 2025 ...
Der Rapper ist mit der Sängerin Rihanna verheiratet.Bild: keystone

Asap Rocky gilt als einer der bekanntesten US-Rapper weltweit. Sein Vorgängeralbum «Testing» erschien 2018. Der 37-Jährige ist mit Sängerin Rihanna zusammen. Im September kam ihr drittes Kind zur Welt. (sda/dpa)

Asap Rocky wegen Körperverletzung verurteilt
Video: srf
