Megan Fox ist zurück auf Insta – und gibt immer noch Rätsel auf

Mehr als eine Woche lang existierte kein Instagram-Account von Megan Fox. Jetzt ist die 36-Jährige wieder da und nutzt ihre Chance, um über ihre Liebe zu sprechen.

Megan Fox hat die Funkstille durchbrochen. Nach gut einer Woche, in der die Schauspielerin abgetaucht war, meldet sie sich nun zurück. Ihrem Instagram-Account folgen immer noch fast 21 Millionen Menschen. Diese bekommen seit Sonntagabend zwar wieder etwas zu sehen – allerdings nur eine Texttafel. Die alten Inhalte bleiben verschwunden. Weder Bilder noch Videos sind auf dem Profil, welches Fox zwischenzeitlich gelöscht hatte, zu finden.

Megan Fox auf Instagram: Erstaunlich wenig Inhalt für diese Anzahl an Followern. Bild: Instagram/Meganfox

In ihrem Statement heisst es nun: «Es gab keinerlei Eingriffe Dritter in diese Beziehung.» Es ist also eine Reaktion auf die Trennungs- und Fremdgehgerüchte rund um ihre Beziehung mit dem Musiker Machine Gun Kelly. Diese kamen auf, nachdem Megan Fox bei Instagram einen Songtext geteilt hatte. Darin hiess es: «Du kannst die Unehrlichkeit schmecken / Es ist überall in deinem Atem.» Anschliessend löschte sie alle Pärchenbilder mit Machine Gun Kelly und entfernte dann ihren gesamten Social-Media-Auftritt.

Jetzt schreibt Megan Fox weiter in ihrer Stellungnahme: «Während ich es hasse, Sie daran zu hindern, zufällige unbegründete Nachrichten zu veröffentlichen, die von ChatGPT viel genauer geschrieben worden wären, müssen Sie diese Geschichte fallen lassen und all diese unschuldigen Menschen jetzt in Ruhe lassen.»

Machine Gun Kelly hüllt sich weiter in Schweigen

Es ist ein Seitenhieb in Richtung der Klatschpresse. Sowohl in den USA als auch darüber hinaus hatten Medien mit wilden Spekulationen auf die Löschaktion von Megan Fox reagiert. Nun scheint sie mit ihrer Ansage einen Schlussstrich unter die Gerüchte ziehen zu wollen. Machine Gun Kelly hat sich in all der Zeit noch nicht zu dem Thema geäussert, auf seinem Instagram-Profil sind alle gemeinsamen Bilder mit Megan Fox weiter online.

Megan Fox, die drei Kinder mit ihrem Ex-Mann, dem Schauspieler Brian Austin Green, hat, und der exzentrische Musiker Machine Gun Kelly machten ihre Beziehung im Juni 2020 öffentlich. Die beiden zelebrierten ihre Zuneigung des Öfteren auf roten Teppichen und knutschten dabei heftig für die Kameras miteinander. In Interviews schwärmten sie regelmässig voneinander und sprachen offen über den gemeinsamen, angeblich oft wilden Sex. Ausserdem verrieten sie, dass sie sich ab und an ein Tröpfchen Blut des jeweils anderen gönnen.

Das letzte Mal, dass die beiden gemeinsam auftraten, war in der Nacht vor dem Super Bowl am vergangenen Wochenende. Dort feierten sie zusammen auf einer Party des US-Rappers Drake.

