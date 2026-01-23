US-Finanzminister würde lieber Käfer essen als Schweizer Küche

Video: watson/lucas zollinger

Dass die Schweizer Küche – im Besonderen diejenige der Deutschschweiz – nicht gerade international für ihre Excellenz berüchtigt ist, ist nichts Neues. Der US-Finanzminister Scott Bessent geht bei seiner Wertung sogar noch weiter: er würde nach einigen Tagen Deutschschweizer Essen wohl Käfer vorziehen.

In einem Interview mit dem Politik-Magazin Politico sprach der Finanzminister über die Vergangenheit des WEF in Davos: «Damals war es wild, sie sprachen davon, dass wir nur nichts mehr besitzen und Insekten fressen würden.» Die Moderatorin fragte ihn daraufhin, ob er denn nichts von Käfern (zum Essen) halten würde. Bessent erwiderte:

«Ich sage es so: Nach einigen Tagen Schweizer Küche würde ich wohl zu den Käfern wechseln.»

Die Kommentatorin fand darauf das passende Wort: «Brutal!» Auf Reddit fanden Schweizer Nutzer andere, ebenso passende Worte. So schrieb ein Nutzer, Bessent solle «fondue-boarded» werden – eine Anspielung auf die Foltermethode Waterboarding, bei welcher dem Opfer Wasser über sein mit einem Lumpen verdecktes Gesicht geleert wird. Die Erfahrung könne mit Ertrinken verglichen werden, berichteten Betroffene. (cpf, Video lzo)