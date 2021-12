An Selbstbewusstsein fehlt es der einstigen Geliebten von Albert nicht. Sie ist sich sicher: « Die Menschen in Monaco lieben mich mehr als Charlène . Sie lieben und respektieren mich wirklich.» Coste war mehrere Jahre lang mit Albert zusammen. Ihr gemeinsamer Sohn ist inzwischen 18 Jahre alt. Erst im August 2021 beschwerte sich die einstige Geliebte über den Umgang von Charlène mit ihrem Sohn.

Eine, die das alles wenig bewegt, ist Nicole Coste. Sie ist die ehemalige Geliebte von Fürst Albert II. und hat auch einen gemeinsamen Sohn mit dem 63-Jährigen. «Es kümmert mich nicht, was bei ihr los ist», stellte die 50-Jährige klar, als sie von einem Reporter der britischen Zeitung «Daily Mail» auf Charlène angesprochen wurde. «Warum sollte es? Alles, was ihr passiert, ist Karma», habe sie ausserdem dazu gesagt.

Das Drama um Charlène von Monaco bewegt viele Menschen. Die 43-Jährige hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, wird momentan in einer Klinik behandelt. Nach einer langwierigen Hals-Nasen-Ohren-Infektion soll sie nun auch wegen emotionaler Erschöpfung therapiert werden. Viele Gerüchte kursieren gleichzeitig über die gebürtige Südafrikanerin und über das Verhältnis zu ihrem Ehemann.

«Was ihr passiert, ist Karma:» Fürst Alberts Ex wettert gegen Charlène

Nach monatelangem Aufenthalt in Südafrika, getrennt von ihrer Familie, konnte Fürstin Charlène vor Kurzem wieder nach Monaco zurückkehren. Doch noch immer befindet sie sich in Behandlung. Die Ex-Geliebte von Fürst Albert, Nicole Coste, hat kein Mitgefühl mit Charlène.

