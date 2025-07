Das Gesellschaftsspiel UNO kann ab sofort in Las Vegas gespielt werden. Bild: palms.com

In einem Casino in Las Vegas können Zocker jetzt auch UNO spielen

Der US-amerikanische Spielkonzern Mattel hat bekannt gegeben, dass man in einem Casino in Las Vegas nun UNO spielen kann. Das steckt dahinter.

Das beliebte Gesellschaftsspiel UNO hat in einem Casino in Las Vegas einen permanenten Tisch erhalten. Im Palms Casino Resort in Las Vegas kann man sich nun neben Poker oder Blackjack auch an einen UNO-Tisch setzen. Das hat der Spielkonzern Mattel in einer Mitteilung bekanntgegeben.

«Wir haben ‹UNO Social Clubs› ins Leben gerufen, um neu zu definieren, was ein Spieleabend sein kann, indem wir Menschen zusammenbringen, um Spass zu haben, Kontakte zu knüpfen und ein bisschen freundschaftlichen Wettbewerb zu betreiben», sagt der Vize-Präsident und Global Head of Games von Mattel, Ray Adler.

Der «UNO Social Club» bietet UNO-Spieltische an, sowie Bowlingbahnen im UNO-Design und exklusive Kartenvarianten. Um Geld wird jedoch nicht gespielt, laut dem Casino soll es ausschliessliche eine soziale und unterhaltende Erfahrung sein.

An den Tischen können neben dem klassischen UNO auch weitere Varianten gespielt werden.

UNO Golf: Eine Variante, bei der die Spieler versuchen, die niedrigste Punktzahl zu erreichen, indem sie Karten mit hohem Wert abwerfen.

UNO-Teams: Eine kooperative Version, bei der Paare synchron arbeiten müssen, um alle Karten der beiden Spieler loszuwerden.

UNO Show'em No Mercy: Eine Version mit zusätzlichen Strafen, zusätzlichen Aktionskarten und einer Siegbedingung, die es den Spielern erlaubt, ihre Gegner auszuschalten.

Laut der Medienmitteilung von Mattel wollen sie das Konzept in Zukunft in allen grossen US-amerikanischen Städten erweitern. Das wollen sie mithilfe von Pop-Up-Bars und Unterhaltungs-Treffpunkten machen, in denen auch UNO-Drinks in den verschiedenen Farben der Karten und UNO-Dekoration erhältlich sein werden. (nib)