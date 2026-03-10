Wie bereits im vergangenen Jahr machen Zug und Bern den Meistertitel in der Women's League unter sich aus. Die Zentralschweizerinnen setzten sich im Halbfinal gegen Fribourg-Gottéron ebenso mit 3:0 Siegen durch wie die Bernerinnen gegen Ambri-Piotta.
Zug gewann das dritte Spiel zu Hause 7:2. Ivana Wey steuerte zwei Tore und ein Assist zum klaren Sieg bei. Rahel Enzler und Nina Harju verzeichneten ebenfalls drei Skorerpunkte. Bern siegte ebenfalls vor heimischem Publikum 6:1 – das Endresultat stand bereits nach 33 Minuten fest. Kaleigh Quennec schoss zwei Treffer und hatte auch beim 1:0 von Lenni Kozuh (7.) den Stock im Spiel. (abu/sda)
