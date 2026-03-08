freundlich
Alle News zu den Abstimmungen vom 8. März in der Schweiz im Liveticker

Ein Stimmberechtiger steckt Abstimmungsmaterial zur Abstimmung ueber die Volksinitiative &quot;Fuer Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe&quot; anlaesslich der Eidgenoessichen Abstimmung vom 28. F ...
Gleich vier nationale Vorlagen beschäftigen die Schweiz am Sonntag.Bild: KEYSTONE
Der Abstimmungssonntag läuft! Hier findest du alle News im Liveticker

08.03.2026, 08:0508.03.2026, 08:05

Das Wichtigste in Kürze:

Schicke uns deinen Input
avatar

Darum geht es am Sonntag

Am ersten Abstimmungssonntag des Jahres stehen besonders die Individualbesteuerung und die SRG-Initiative im Fokus. Erstere will, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz ihre eigene Steuererklärung ausfüllen müssen und letztere die Haushalts-Gebühren für die SRG auf 200 Franken reduzieren.

Ebenfalls für Aufsehen sorgen auf kantonaler Ebene eine Initiative im Kanton Genf, die den Mindestlohn für Studentinnen und Studenten senken will. Im Kanton Aargau will ein Volksbegehren die Hürden für neue Geschwindigkeits- und Rotlichtblitzer im Strassenverkehr erhöhen.

In verschiedenen Kantonen finden Wahlen statt. In Appenzell-Ausserrhoden wird etwa ein neuer Nationalrat oder eine neue Nationalrätin gesucht. In der grössten Gemeinde der Schweiz kommt es ebenfalls zu Wahlen. Die Stadt Zürich wählt den Gemeinderat, den Stadtrat und das Stadtpräsidium neu. (leo)

    Themen
    Darum geht es bei der SRG-Initiative
    Video: watson
