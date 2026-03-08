Der Abstimmungssonntag läuft! Hier findest du alle News im Liveticker
Das Wichtigste in Kürze:
- Am 8. März finden die ersten Abstimmungen des Jahres statt. Auf nationaler Ebene stimmen wir über vier Vorlagen ab: die Bargeld-Initiative, die SRG-Halbierungs-Initiative, die Klimafonds-Initiative und die Individualbesteuerung.
- Die Umfragen zeigten im Vorfeld, dass es besonders bei der Individualbesteuerung und der SRG-Initiative knapp werden dürfte.
- Auf kantonaler Ebene finden ebenfalls diverse Abstimmungen und Wahlen statt, auch in der Stadt Zürich wird gewählt.
- Hier findest du alle News im Liveticker.
Darum geht es am Sonntag
Am ersten Abstimmungssonntag des Jahres stehen besonders die Individualbesteuerung und die SRG-Initiative im Fokus. Erstere will, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz ihre eigene Steuererklärung ausfüllen müssen und letztere die Haushalts-Gebühren für die SRG auf 200 Franken reduzieren.
Ebenfalls für Aufsehen sorgen auf kantonaler Ebene eine Initiative im Kanton Genf, die den Mindestlohn für Studentinnen und Studenten senken will. Im Kanton Aargau will ein Volksbegehren die Hürden für neue Geschwindigkeits- und Rotlichtblitzer im Strassenverkehr erhöhen.
In verschiedenen Kantonen finden Wahlen statt. In Appenzell-Ausserrhoden wird etwa ein neuer Nationalrat oder eine neue Nationalrätin gesucht. In der grössten Gemeinde der Schweiz kommt es ebenfalls zu Wahlen. Die Stadt Zürich wählt den Gemeinderat, den Stadtrat und das Stadtpräsidium neu. (leo)