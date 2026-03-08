Allerdings: Bei den eingegangen Couverts ist nicht klar, ob die Menschen auch tatsächlich an den Kommunalen Wahlen teilgenommen haben oder nur an den nationalen Abstimmungen. Gesamtschweizerisch wird über vier Vorlagen abgestimmt. Gerade bei der SRG-Initiative (auch bekannt als Halbierungsinitiative) wird erwartet, dass sie besonders viele Städterinnen und Städter mobilisiert.
Die Stadt Zürich wählt: Hier findest du alle Resultate live
In der Stadt Zürich finden am Sonntag gleich drei Wahlen statt. Die Stimmbevölkerung wählt einen neuen Gemeinderat, Stadtrat und – weil Corine Mauch nach 15 Jahren abtritt – auch einen neuen Stadtpräsidenten. Hier findest du alle Informationen und Resultate dazu:
Alle News im Liveticker
Stimmbeteiligung
Corinne Mauch tritt ab
Klar die besten Chancen hat gemäss Umfragen SP-Mann Golta. Er wäre der vierte SP-Stapi in Serie. Der letzte Stadtpräsident ohne SP-Parteibuch war Thomas Wagner (FDP), der die Stadt Zürich von 1982 bis 1990 regierte.
Auch der Stadtrat wird neu gewählt
Bei den letzten Stadtratswahlen 2022 wählten die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher vier Mitglieder der SP, zwei der Grünen, zwei der FDP und eines der GLP in den Stadtrat. Sechs der bisherigen Stadträte und Stadträtinnen treten zur Wiederwahl an. Corinne Mauch (SP), André Odermatt (SP) und Filippo Leutenegger (FDP) treten zurück. Der Sitz von Leutenegger wird von den Grünen angegriffen. Sie haben mit Balthasar Glättli einen national profilierten Politiker aufgestellt. Përparim Avdili will den Sitz für die FDP sichern. Er kandidiert gleichzeitig fürs Stadtpräsidium.
Zürich wählt heute den Gemeinderat
Mitglieder des Gemeinderats werden auf vier Jahre gewählt. Bei den letzten Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2022 erreichten die linken Parteien im Parlament (AL, Grüne, SP) eine hauchdünne Mehrheit von 63 Sitzen.
Gemeinderat
Der Zürcher Gemeinderat setzt sich aus 125 Mitgliedern zusammen. Diese müssen sich alle vier Jahre einer Erneuerungswahl stellen. Die Mandate verteilen sich entsprechend den Bevölkerungszahlen auf die neun Wahlkreise. In der aktuellen Legislatur setzt sich der Zürcher Gemeinderat wie folgt zusammen:
- SP: 37 Sitze
- FDP: 23 Sitze
- Grüne: 18 Sitze
- GLP: 15 Sitze
- SVP: 13 Sitze
- Die Mitte / EVP: 10 Sitze
- Alternative Liste: 8 Sitze
- Parteilose: 1 Sitz
Gewählt wird der Gemeinderat wie der Nationalrat. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werfen eine Liste ein. Damit geben sie die Stimme für eine Partei ab. Auf der Liste stehen Namen, die angepasst werden können.
Am Ende erhalten jene Parteien die meisten Sitze, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Die Sitze werden dann auf die Personen verteilt, für die am meisten gestimmt wurde.
Die Resultate:
Erneuerungswahl Gemeinderat 2026-2030
Stadtrat
Gleichzeitig stellt sich auch die Stadtzürcher Exekutive einer Erneuerungswahl. Drei der neun Mitglieder der Zürcher Regierung treten nicht mehr an: Stadtpräsidentin Corine Mauch sowie die Stadträte Filippo Leutenegger (FDP) und André Odermatt (SP) haben genug. Diese sechs Bisherigen hingegen stellen sich erneut zur Wahl:
- Michael Baumer (FDP)
- Simone Brander (SP)
- Raphael Golta (SP)
- Andreas Hauri (GLP)
- Daniel Leupi (Grüne)
- Karin Rykart (Grüne)
19 weitere Kandidatinnen und Kandidaten haben sich um einen der neun Sitze im Stadtrat beworben. Darunter ist auch Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli oder FDP-Mitglied Përparim Avdili.
Die Resultate:
Stadtpräsidium
Weil auch Stadtpräsidentin Mauch zurücktritt, wird dieses Amt neu besetzt. Dafür kandidieren folgende Personen:
- Përparim Avdili (FDP)
- Ueli Bamert (SVP)
- Marcel Bühler (FL Züri)
- Raphael Golta (SP)
- Serap Kahriman (GLP)
- Peter Vetsch (parteilos)
Hier gilt Raphael Golta als Favorit.
Die Resultate:
