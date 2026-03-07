sonnig14°
Lage verändert sich für Fluggesellschaft Swiss täglich

ARCHIV - SWISS-PILOTEN LEHNEN AUFGEBESSERTES GAV-ANGEBOT AB. ES DROHNT NUN EIN STREIK - Parked planes of the airline Swiss at the airport in Zurich, Switzerland on Monday, 23 March 2020. The bigger pa ...
Bild: keystone

Fluggesellschaft Swiss «hangelt sich von Tag zu Tag»

Für die Fluggesellschaft Swiss verändert sich die Lage angesichts der aktuellen Kriege im Nahen Osten von Tag zu Tag. Es ist sehr herausfordernd Sonderflüge zu organisieren. Oberste Priorität für die Swiss hat dabei die Sicherheit.
07.03.2026, 13:5207.03.2026, 13:52

Die Swiss hangle sich angesichts der Lage im Nahen Osten von Tag zu Tag, erklärte Swiss-Chef Jens Fehlinger in der «Samstagsrundschau» von Schweizer Radio SRF. Im Zweifelsfall stehe die Swiss immer auf der sicheren Seite für ihre Gäste und Beschäftigten.

Bei der Fluggesellschaft gebe es einen Krisenstab und man stehe in engem Kontakt mit dem Schweizer Aussendepartement (EDA). Es sei sehr herausfordernd Sonderflüge zu organisieren. Aber, «wenn Hilfe benötigt wird, ist die Swiss bereit». Wichtig sei es, dass dann die Leute vor Ort nach Maskat gebracht werden könnten, da die Swiss vom Oman nach Zürich fliege.

Jens Fehlinger (Chief Executive Officer) of Swiss International Air Lines speaks at the annual media conference of Swiss International Air Lines, on Friday, 6 March 2026 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Ba ...
Swiss-Chef Jens Fehlinger.Bild: keystone

Den Flugbetrieb ans wichtige Drehkreuz Dubai und ins israelische Tel Aviv setzte die Schweizer Fluggesellschaft vorläufig aus. Der neue Krieg im Nahen Osten erschwere aber auch generell den Flugverkehr nach Asien, weil nur noch drei schmale Routen über den Nordpol, die Türkei/Aserbaidschan und Saudi-Arabien in der Luft zur Verfügung stünden.

Die Kapazitäten seien aber derzeit ausreichend. Es gebe zwar viel mehr Verkehr auf diesen Routen, aber die Flüge könnten dort sicher durchgeführt werden. Um den finanziellen Schaden für die Swiss aufgrund der aktuellen Kriege zu beziffern, sei es noch zu früh, sagte Fehlinger. (sda)

Edelweiss-Sonderflüge bringen Passagiere aus dem Oman nach Zürich
