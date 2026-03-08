freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Klima

Abstimmungsresultate vom 8. März 2026: Alle Ergebnisse von Sonntag

Abstimmungen in der Schweiz am 8. März 2026: Hier alle Resultate zur Bargeld-Initiative, der SRG-Halbierungsinitiative, zur Klimafonds-Initiative und zur Individualbesteuerung live.
Am Abstimmungssonntag standen vier Vorlagen an.Bild: keystone/watson

Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt

Der erste Abstimmungssonntag des Jahres ist in den Büchern. Die Schweizer Stimmbevölkerung befand am 8. März 2026 gleich über vier Vorlagen: die SRG-Halbierungsinitiative, die Individualbesteuerung, die Bargeld- und die Klimafonds-Initiative. Hier findest du die detaillierten Resultate.
08.03.2026, 21:19
Jelle Schutter
Jelle Schutter
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger

Auf nationaler Ebene standen am Sonntag gleich vier Entscheidungen an. Die Schweizerinnen und Schweizer haben alle drei Initiativen bachab geschickt. Nur die Individualbesteuerung und der Gegenvorschlag zur Bargeld-Initiative kamen durch. Hier die Resultate im Detail:

Inhaltsverzeichnis
ÜbersichtBargeld-InitiativeSRG-HalbierungsinitiativeKlimafonds-InitiativeIndividualbesteuerung

Übersicht

Die Schweiz stimmt ab

LIVE

Ausgezählt: 26/26 | Stand: 22:22 Uhr

SRG-Initiative

Stand: Schlussresultat

38,1% Ja

61,9% Nein

0 Stände

23 Stände

Gemeinde

234/325

Individualbesteuerung

Stand: Schlussresultat

54,3% Ja

45,7% Nein

10 Stände

13 Stände

Gemeinde

234/325

Klimafonds-Initiative

Stand: Schlussresultat

29,3% Ja

70,7% Nein

0 Stände

23 Stände

Gemeinde

234/325

Bargeld-Initiative

Stand: Schlussresultat

45,6% Ja

54,4% Nein

9 Stände

14 Stände

Gegenvorschlag

73,4% Ja

26,6% Nein

23 Stände

0 Stände

Stichfrage

37,4% Initiative

62,6% Gegenvorschlag

Zu den kantonalen Resultaten

Die Resultate aller kantonalen Vorlagen und Wahlen

ZH
LU
UR
GL
SO
BL
SH
AR
SG
AG
TG
TI
VD
GE

Bargeld-Initiative

Die Resultate

Bargeld-Initiative

Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat

45,6% Ja

54,4% Nein

9 Stände

14 Stände

  • Kantone
  • Gemeinden

Gegenvorschlag

Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat

73,4% Ja

26,6% Nein

23 Stände

0 Stände

  • Kantone
  • Gemeinden