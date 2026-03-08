Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
Auf nationaler Ebene standen am Sonntag gleich vier Entscheidungen an. Die Schweizerinnen und Schweizer haben alle drei Initiativen bachab geschickt. Nur die Individualbesteuerung und der Gegenvorschlag zur Bargeld-Initiative kamen durch. Hier die Resultate im Detail:
Übersicht
Die Schweiz stimmt ab
Ausgezählt: 26/26 | Stand: 22:22 Uhr
SRG-Initiative
Stand: Schlussresultat
38,1% Ja
61,9% Nein
0 Stände
23 Stände
Gemeinde
234/325
Individualbesteuerung
Stand: Schlussresultat
54,3% Ja
45,7% Nein
10 Stände
13 Stände
Gemeinde
234/325
Klimafonds-Initiative
Stand: Schlussresultat
29,3% Ja
70,7% Nein
0 Stände
23 Stände
Gemeinde
234/325
Bargeld-Initiative
Stand: Schlussresultat
45,6% Ja
54,4% Nein
9 Stände
14 Stände
Gegenvorschlag
73,4% Ja
26,6% Nein
23 Stände
0 Stände
Stichfrage
37,4% Initiative
62,6% Gegenvorschlag
