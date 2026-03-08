Am Abstimmungssonntag standen vier Vorlagen an. Bild: keystone/watson

Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt

Der erste Abstimmungssonntag des Jahres ist in den Büchern. Die Schweizer Stimmbevölkerung befand am 8. März 2026 gleich über vier Vorlagen: die SRG-Halbierungsinitiative, die Individualbesteuerung, die Bargeld- und die Klimafonds-Initiative. Hier findest du die detaillierten Resultate.

Jelle Schutter Folge mir Leo Helfenberger Folge mir

Auf nationaler Ebene standen am Sonntag gleich vier Entscheidungen an. Die Schweizerinnen und Schweizer haben alle drei Initiativen bachab geschickt. Nur die Individualbesteuerung und der Gegenvorschlag zur Bargeld-Initiative kamen durch. Hier die Resultate im Detail:

Übersicht

Die Schweiz stimmt ab LIVE LIVE Ausgezählt: 26/26 | Stand: 22:22 Uhr SRG-Initiative Stand: Schlussresultat 38,1% Ja 61,9% Nein 0 Stände 23 Stände Gemeinde 234/325 Individualbesteuerung Stand: Schlussresultat 54,3% Ja 45,7% Nein 10 Stände 13 Stände Gemeinde 234/325 Klimafonds-Initiative Stand: Schlussresultat 29,3% Ja 70,7% Nein 0 Stände 23 Stände Gemeinde 234/325 Bargeld-Initiative Stand: Schlussresultat 45,6% Ja 54,4% Nein 9 Stände 14 Stände Gegenvorschlag 73,4% Ja 26,6% Nein 23 Stände 0 Stände Stichfrage 37,4% Initiative 62,6% Gegenvorschlag Zu den kantonalen Resultaten Die Resultate aller kantonalen Vorlagen und Wahlen ZH LU UR GL SO BL SH AR SG AG TG TI VD GE

Bargeld-Initiative

Die Resultate

Bargeld-Initiative Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat 45,6% Ja 54,4% Nein 9 Stände 14 Stände Kantone

Gemeinden