People-News

«Gott, lasst eure Körper in Ruhe»: «Baywatch»-Star Nicole Eggert warnt vor Schönheits-OPs

Mit ihrer Rolle in dem Neunziger-Hit «Baywatch» wurde Nicole Eggert zum Star und zog zusammen mit Pamela Anderson die Blicke auf sich. Doch die Sache hatte einen Haken.

Steven Sowa / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Mit einer Serie zum Star zu werden, das ist für viele Schauspielerinnen ein Traum. Doch für Nicole Eggert hatte der Hype um «Baywatch» auch seine Schattenseiten: Vor allem durch den Fokus auf das Äussere der weiblichen Hauptrollen sei ein Schönheitsdruck entstanden. Eggert habe diesem nachgegeben, erzählt sie nun in einem Interview mit dem US-Magazin «People» – und bereue rückblickend einige Entscheidungen, die sie aus dieser Drucksituation heraus getroffen hatte.

«Baywatch» 1993: Nicole Eggert, Pamela Anderson, David Hasselhoff, Alexandra Paul, David Charvet (von links oben nach rechts unten). Bild: IMAGO / Cinema Publishers Collection

So berichtet Eggert jetzt, sich in den berühmten roten Badeanzügen nicht gemocht zu haben. Die heute 51-Jährige hatte psychisch damit zu kämpfen, liess sich schliesslich die Brüste vergrössern, um sich in dem «Baywatch»-Look wohler zu fühlen. «Oh, mein Gott, wir werden den ganzen Tag in einem Badeanzug drehen, jeden Tag», erinnert sich Eggert an ihren ersten Drehtag 1992 zurück. Damals war die Schauspielerin 18 Jahre alt.

«Die einteiligen Badeanzüge waren nicht gerade schmeichelhaft»

Ihre Serienkolleginnen, insbesondere Pamela Anderson, waren aus ihrer Sicht alle durchtrainiert, schlank und perfekt gebaut. Sie hingegen haderte mit ihrem Körper: «Die einteiligen Badeanzüge waren nicht gerade schmeichelhaft. Ich wollte sie überhaupt nicht tragen.» Nicole Eggert liess sich Brustimplantate einsetzen, damit der Badeanzug vorne «keine Falten mehr wirft». Vor allem die Zeitlupenaufnahmen der Rettungsschwimmerinnen sollten so eine schmeichelhaftere Wirkung entfalten, hoffte Eggert.

«Das bereue ich natürlich jetzt», sagt die US-Amerikanerin heute und möchte damit auch eine Warnung aussprechen. So sollten sich junge Mädchen genau überlegen, ob sie sich heute schon früh unters Messer legen wollen. «Gott, lasst eure Körper in Ruhe», so Nicole Eggerts Appell an die Jugend von heute. Ihre eigene OP bezeichnet sie heute als «dumme Entscheidung mit 18 Jahren». Erst später habe sie begonnen, sich mit ihrem Körpergefühl und den Gründen für ihre Entscheidung bewusst auseinanderzusetzen.

Aktuell sind die optischen Fragen allerdings nebensächlich geworden. Im Dezember 2023 wurde bei Eggert Brustkrebs diagnostiziert. Nachdem sie in drei Monaten etwa elf Kilo zunahm und unter «schrecklichen Schmerzen» litt, besuchte sie einen Arzt und bekam dort die schockierende Nachricht übermittelt. Jetzt stehe für den ehemaligen «Baywatch»-Star eine Operation an, ob der Krebs gestreut hat, sei noch unklar. (t-online, sow)