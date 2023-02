Beatrice Egli veröffentlicht Ausschnitt-Foto und erntet harsche Kritik

People-News

Beatrice Egli veröffentlicht Dekolleté-Foto und erntet harsche Kritik

Vera Siebnich / watson.de

Beatrice Egli. Bild: keystone

Beatrice Egli hatte zuletzt viele gute Nachrichten für ihre Fans. Die Sängerin wird ein neues Album veröffentlichen. «Balance» soll noch dieses Jahr erscheinen. Und Beatrice, die auf Instagram immer wieder Einblicke in ihre neue Musik gibt, hat nun ein weiteres Detail zum Album enthüllt.

In ihrer Story verkündete die Sängerin zunächst, dass sie «ganz aufgeregt» sei. Denn sie dürfe endlich den Namen ihrer Platte verraten. Die Fans durften dazu bereits Vorschläge einreichen, die Beatrice offensichtlich begeistert haben. «Bei mir», «Blindes Vertrauen» und «Bedingungslos» waren einige der Anregungen. Beatrice sagte, sie fand sie «richtig schön». Inzwischen hat sie den Titel offiziell bekannt gegeben und auch ein anderes Detail rund um das Album verraten. Doch nicht alle Fans reagierten darauf nur positiv.

Beatrice Egli: Fans finden Bild «billig»

Beatrice postete auf Instagram ein Bild ihres Album-Covers. Jetzt wissen ihre Fans also, dass ihr neues Werk «Balance» heisst. Doch über den Namen der CD wollten viele ihrer Follower:innen gar nicht diskutieren. Sie fanden das Cover-Bild zum Album wesentlich interessanter.

Auf dem Foto ist Beatrice in einem weissen Hosenanzug zu sehen. Die Sängerin lächelt glücklich in die Kamera, eine Hand hat sie lässig in die Hose gesteckt. Zu ihrem engen Oberteil trägt sie einen weit ausgeschnittenen Blazer. Und der stösst einigen sauer auf. «Wahnsinn, wie viel hast du bezahlt dafür? Sieht doch richtig billig aus…», schreibt «basti.klanert». Der User «hoschibley» ist der Meinung:

«Bist du das wirklich noch? Dir muss es gefallen und wenn das die Balance ist, dann gern. Es wirkt nicht natürlich, wofür du immer stehst. Schade, mich überzeugt das nicht. Aber auch nur wegen den Brüsten.»

Die Nutzerin «claudia.k15» formuliert es etwas diplomatischer. «Meins ist es jetzt nicht so. Aber dir muss es gefallen», schreibt sie unter dem Bild. Sie kritisiert die grafische Aufmachung des Albums und fügt hinzu: «Ausserdem war ich noch nie ein grosser Fan von hochgepushter Oberweite.» Der Account «tobis_i» schreibt derweil schlicht: «Sieht extrem billig aus.»

Nicht das erste freizügige Cover

Beatrice selbst hat sich zu der Kritik bisher nicht geäussert. In der Caption zu dem Bild hatte sie allerdings explizit um Feedback zu ihrem neuen Cover gebeten. Und das fällt trotz allem nicht nur negativ aus. Denn viele Fans sind auch voll und ganz begeistert von dem Foto.

«Ich liebe das Album jetzt schon, obwohl es nicht mal draussen ist», schwärmt etwa «marievbecker». Und «yvonne.sdl» findet: «Dein weisses Outfit steht dir super, wie ich finde. Weiss wirkt immer elegant und passt meiner Meinung gut zum Thema 'Balance'.» Es gibt also auch genug Personen, bei denen Beatrice mit der Wahl ihres Albumcovers nicht durchgefallen ist.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die Sängerin sich eher freizügig zeigt. Auf dem Cover ihrer Single «Federleicht» von 2017 ist sie mit nacktem Rücken zu sehen, auf den Federn aufgeklebt sind.

