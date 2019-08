Leben

Harry Styles nahm Drogen – und biss sich die Zungenspitze ab



Harry Styles + Zauberpilze = abgebissene Zungenspitze



Der Nette von «One Direction», der will Harry Styles nicht mehr sein. Der frühere Boyband-Musiker steht kurz vor der Veröffentlichung seines zweiten Solo-Albums – und ist in diesen Tagen auch überaus gesprächsbereit. Etwa, wenn es um seine Drogen-Vergangenheit geht.



Im Gespräch mit dem «Rolling Stone» erinnert sich Styles an seine Eskapaden. Für das neue Album habe er das brave Image nämlich voll abgelegt, und sich ganz dem Rockstar-Lifestyle verschrieben. Dazu gehören für den Musiker vormittägliche Cocktails am Pool, nächtliche Nacktpartys am Strand – und natürlich «Magic Mushrooms».



Die Pilze hätten für den 25-Jährigen eine wichtige Rolle beim Entwickeln seines neuen Albums gespielt:

«Wir haben Pilze genommen, uns ins Gras gelegt und Paul McCartneys ‹Ram› in der Sonne gehört.»

Der Drogenkonsum habe ihm aber nicht nur gut getan.

«Einmal haben wir Pilze genommen und ich habe mir meine Zungenspitze abgebissen. Ich versuchte also zu singen, während sich immer mehr Blut in meinem Mund sammelte.»

«Pilze und Blut» – das sei doch mal ein Albumtitel, scherzt Styles im «Rolling Stone».

Und als das Musikmagazin ihn auf ein mögliches «One Direction»-Comeback ansprach, antwortete er ziemlich verschwurbelt: «Ich glaube nicht, dass ich jemals sagen würde, dass ich es nie wieder tun würde.»

