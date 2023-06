People-News

Otto Waalkes geht unter die Rapper – und wird zur Spotify-Sensation

Obwohl es schon dreissig Jahre alt ist, hat Otto Waalkes' Lied «Friesenjung» jetzt die Charts erobert. Das hat er zwei jungen Rappern zu verdanken.

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

1993 landete Otto Waalkes schon einmal mit dem Lied «Friesenjung» einen Erfolg – jetzt geht ein Cover auf Social Media viral. Der Berliner Rapper Ski Aggu und sein niederländischer Kollege Joost Klein haben eine Techno-Version aufgenommen. Zu dritt sind sie innerhalb eines Tages an die Spitze der deutschen Single-Charts geklettert.

Otto Waalkes staubte 2015 in der Kategorie «Comedy» den Bambi-Preis ab. Bild: EPA/DPA

Vor dreissig Jahren hatte Otto Waalkes das Lied «Englishman in New York» von Sting als Vorlage genommen und auf seine Heimat Ostfriesland umgedichtet. Darin heisst es: «Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge. Und ich wohne hinterm Deich.» Durch eine Techno-Version erlangt das Lied jetzt neue Bekanntheit.

Zunächst veröffentlichten die zwei jungen Musiker einzelne Liedschnipsel auf Social Media. Da Otto Waalkes als Rechteeigentümer zu dem Zeitpunkt noch keine Genehmigung erteilt hatte, baten sie mit ihrer Community öffentlich um Zustimmung, den vollständigen Song zu veröffentlichen.

Der Aufruf «Bitte Otto bitte» erreichte den Komiker und Schauspieler vielfach über die Kommentarspalten der Sozialen Medien. Otto Waalkes, der in Hamburg wohnt, meldete sich eigens auf der Plattform TikTok an und schrieb auf seinem neuen Kanal: «Holdrio Ski Aggu & Joost, ihr habt meine Erlaubnis.»

Vor der Social-Media-Aktion waren die beiden Rapper Otto Waalkes wohl fremd. «Ich wusste davon erst gar nichts. Dann habe ich ihnen die Genehmigung erteilt – und dann haben sie mich dazu geholt. Und jetzt habe ich zusammen mit denen gerappt. Vorher kannte ich die nicht», sagte der 74-Jährige zu «Bild».

Kurz darauf fanden die Dreharbeiten für das Musikvideo in Berlin statt. Darin sind Joost Klein und Ski Aggu gemeinsam mit Otto Waalkes zu sehen, wie sie auf den Strassen der Hauptstadt rappen und tanzen. Seit Samstag ist es auf Youtube öffentlich und hat seitdem mehr als eine halbe Millionen Aufrufe gesammelt.

Auch auf Spotify wurde die Techno-Version prompt zum Erfolg. Am Montag twitterte die Streamingplattform: Das Lied «Friesenjung» «debütiert auf Platz 149 der täglichen Global Spotify Charts, mit 1'353'780 Streams.» Es sei der 84. Song, der an einem einzigen Tag über 1 Mio. Streams in den deutschen Charts erreicht habe. Mittlerweile zählt der Hit über neun Millionen Streams.