Die erste Kollektion von Louis Vuitton mit Williams an dieser Spitzenposition soll im Juni präsentiert werden.

Trotzdem dürfte der neue Job eine Herausforderung werden, schliesslich tritt der Musiker in grosse Fussstapfen: Sein Vorgänger Virgil Abloh war der erste schwarze Designer an der Spitze von Louis Vuitton. Er sorgte dafür, dass Louis Vuitton ein neues, vor allem jüngeres und diverseres Publikum erreichen konnte.

Williams arbeitete bereits 2004 und 2008 mit der Luxusmarke zusammen und hatte auch seine Finger bei weiteren bekannten Marken wie Tiffany & Co, Moncler und Adidas im Spiel.

Pharrell Williams ist wohl den meisten bekannt aufgrund seiner Musik: Mit dem Ohrwurm «Happy» stürmte er 2013 die Charts. Wer Williams etwas genauer verfolgt, der weiss, dass er in der Vergangenheit auch immer ein gutes Händchen für Mode hatte . Es überrascht also nicht, dass bei der Entscheidung zur Neubesetzung für den Kreativ-Chefposten der Männermode von Louis Vuitton die Wahl auf Pharrell Williams fiel.

Der Musiker Pharrell Williams steht neu an der Spitze der Männermode des Luxuslabels Louis Vuitton – und tritt damit in grosse Fussstapfen.

