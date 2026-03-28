James Tolkan: In «Zurück in die Zukunft» verkörperte er den Schulleiter Mr. Strickland. Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire

«Zurück in die Zukunft»-Star ist tot: James Tolkan mit 94 Jahren gestorben

Millionen Fans kennen ihn aus «Zurück in die Zukunft» oder auch aus «Top Gun». Nun ist der Schauspieler James Tolkan mit 94 Jahren gestorben.

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Sein Gesicht war vielen vertraut, sein Name nicht immer: Schauspieler James Tolkan ist im Alter von 94 Jahren gestorben, wie die offizielle «Zurück in die Zukunft»-Website sowie Autor und Produzent Bob Gale bekannt gaben. Er starb am Donnerstag in seinem Haus im Bundesstaat New York. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Einem Millionenpublikum war er als Mr. Gerald Strickland bekannt, der strenge Schuldirektor aus der «Zurück in die Zukunft»-Trilogie, der vor allem Marty McFly das Leben schwer machte. Auch in «Top Gun» hinterliess er einen bleibenden Eindruck als Air-Group-Commander Stinger Jardian an der Seite von Tom Cruise.

James Tolkan und Michael J. Fox waren gemeinsam in «Zurück in die Zukunft» zu sehen. Bild: IMAGO / Everett Collection

In den ersten beiden Teilen der «Zurück in die Zukunft»-Reihe verkörperte Tolkan die Respektsperson der Schule, die Marty McFly, gespielt von Michael J. Fox, hart anging und regelmässig als Faulpelz («Slacker») bezeichnete. Im dritten Teil kehrte er in einer anderen Rolle zurück: als Marshal James Strickland, ein frühes Mitglied der Familie im Jahr 1885.

Seine Karriere umspannte mehr als fünf Jahrzehnte. Bereits in den 1960er-Jahren stand er für die Serie «Naked City» vor der Kamera. Seinen letzten Filmauftritt hatte er 2015 im Western «Bone Tomahawk».

Bevor Tolkan Schauspieler wurde, diente er im Koreakrieg bei der United States Navy. Wegen einer Herzerkrankung wurde er aus dem Dienst entlassen. Anschliessend machte er einen Abschluss in Schauspiel an der University of Iowa.

Im Nachruf auf der offiziellen «Zurück in die Zukunft»-Website heisst es, Tolkan sei «mit 75 Dollar in der Tasche im Bus nach New York City gefahren, habe an den Docks gearbeitet und sich bei Stella Adler und Lee Strasberg eingeschrieben, um die Kunst der Schauspielerei zu lernen». Später verlagerte er seine Karriere nach Kalifornien und Kanada. 1983 wurde er für «War Games» besetzt.

James Tolkan hinterlässt seine Ehefrau Parmelee, mit der er 54 Jahre verheiratet war. Kennengelernt hatten sich die beiden 1971 am Set des Off-Broadway-Stücks «Pinkville». Ausserdem hinterlässt er drei Nichten. Tolkan liebte Tiere. Auf der «Zurück in die Zukunft»-Website wird deshalb zu Spenden an Tierheime, Tierschutzorganisationen oder lokale Humane-Society-Gruppen in seinem Gedenken aufgerufen.

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(hkl)