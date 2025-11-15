Wer bei unserem «Back to the Future»-Quiz versagt, muss ins Jahr 1955 zurück Bild: twatter

Boah – schon 40 Jahre her ist es, als Marty McFly in die Vergangenheit reiste ... und wieder zurück in die Zukunft. Grund genug, dein Wissen in Doc watsons grossem «Back to the Future»-Quiz zu testen!

Anno 1985 – vor 40 Jahren – reiste Marty McFly in die Vergangenheit.

Und gleich wieder zurück in die Zukunft.

Ergo unserer jetzigen Vergangenheit.

Und dann gings gleich nochmals in die Zukunft – ins Jahr 2015.

Was für uns heute nun auch schon wieder zehn Jahre in der Vergangenheit liegt.

Uff ... Zeitreisen ist kompliziert ...

... FAST so kompliziert wie unser Quiz hier! Na? Wie gut kennst du dich bei den drei «Back to the Future»-Filmen aus? Bist du ein Genie, wie Doc Brown? Oder ein Dödel, wie Biff Tanner?

15 Fragen Wie gut kennst du «Back to the Future»? Wer hier versagt, muss ins Jahr 1955 zurück!

(Übrigens: 2015 liegt schon zehn Jahre zurück. Wieso haben wir immer noch keine selbst schnürenden Sneakers??)