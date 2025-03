Justin Bieber im Jahr 2021: Da sah er noch gesund aus. Bild: keystone

Neue Gerüchte um Justin Bieber – Aufstieg und Fall des Teenie-Idols

Justin Bieber postete Bilder, welche die Gerüchte um einen Drogenrückfall befeuerten. Auch sonst geht es bei dem Sänger turbulent zu.

Justin Bieber macht gerade mit neuen Bildern Schlagzeilen, wie er auf einem Fahrrad eine Bong in der Hand hält. Der Beitrag ist unterlegt mit dem Song «Hits from the Bong» von Cypress Hill.

Justin Bieber hält eine Bong in den Händen. Bild: instagram/justinbieber

Dass Justin Bieber schon früh Drogen konsumierte, ist kein Geheimnis. Im Jahr 2013 machten Bilder die Runde, auf denen der Sänger einen Joint rauchte. Unter anderem nahm er auch Ecstasy. Doch von Anfang an:

Sein Werdegang

Justin Bieber wurde mit 13 Jahren von einem auf den anderen Tag berühmt, indem er bekannte Songs coverte und seine Mutter die Videos auf Youtube stellte. Seine Stimme, seine seitlich gekämmte Frisur und sein Aussehen machten in zum Teeniestar. Mit 18 hatte der Kanadier bereits fünf Platz-eins-Alben veröffentlicht.

Seine ikonische 2000er-Frisur ist schon länger Geschichte. Bild: keystone

Justins «Bad Boy»-Ära

Sein unschuldiges Image nahm aber bald ein Ende, als er ab 2013 mit Drogengerüchten und öffentlichen Ausrastern Schlagzeilen machte.

Justin sprach sehr offen darüber, wie er zu Drogen griff, um mit seinen Problemen und der Depression fertig zu werden. 2021 sagte er in einem Interview mit GQ: «Ich hatte das Gefühl, dass ich mich immer noch nach mehr sehne. Es war, als hätte ich all diesen Erfolg gehabt und trotzdem war ich immer noch traurig und ich hatte immer noch Schmerzen. Und ich hatte immer noch diese ungelösten Probleme.» Seine Leibwächter mussten bei ihm sogar mitten in der Nacht den Puls fühlen, um zu sehen, ob er noch lebt.

Schon 2015 sagte er in einem Interview: «Ich würde nicht empfehlen, ein Kinderstar zu sein.» Er fügte hinzu: «Von aussen betrachtet mag das grossartig erscheinen, aber ich habe Mühe. Durch bestimmte Dinge wurde mein Vertrauen zu den Menschen zerstört. Es passieren Situationen, die deinen Geist verderben. Ich war kurz davor, mich [vom Ruhm] komplett zerstören zu lassen.»

Justin griff Paparazzi an, benutzte rassistische Schimpfwörter und bespuckte die eigenen Fans. Er warf angeblich Eier auf das Nachbaranwesen, soll ein Hotelzimmer verwüstet haben, fuhr ohne gültigen Führerschein illegale Strassenrennen und soll seinen Fahrer verprügelt haben. All dies mündete auch oft in einem Gerichtsprozess, bei dem der Sänger allerdings immer glimpflich davonkam.

Justin heiratet

Nach seinen Jahren der Rebellion zog er sich zurück und es blieb still um seine Person. 2015 kehrte er ins Musikgeschäft zurück. Seine Karriere geriet jedoch ein wenig ins Stocken. In den Fokus gerieten nun eher seine Beziehungen. Nach der langjährigen On/Off-Beziehung mit Selena Gomez heiratete Justin 2018 das Model Hailey Baldwin, mit der er 2024 seinen Sohn Jack Blues bekam.

Justin und Hailey Bieber im Jahr 2021. Bild: keystone

Seine Krankheitsgeschichte

Nach Diagnosen der Borreliose und chronischem pfeifferschen Drüsenfieber wurde auch bekannt, dass Justin an dem Ramsay-Hunt-Syndrom leide, was eine halbseitige Gesichtslähmung zur Folge hatte. 2022 sagte er seine Tournee aufgrund der gesundheitlichen Probleme ab.

Trennung von seinem Manager

Der 31-Jährige trennte sich 2023 von seinem langjährigen Manager Scooter Brown und verkaufte sämtliche Rechte an seiner Musik. Seitdem hat sich der Sänger aus der Musikindustrie weitgehend zurückgezogen. Es gibt aber schon wieder Gerüchte von einem möglichen Comeback.

Gerüchte um P. Diddy

Nachdem Justin Bieber Scooter Brown und andere Personen aus seinem Team angeblich auf Instagram blockiert hatte, ist Justin auch seinem einstigen Mentor Usher entfolgt. Dieser nahm den jungen Justin Bieber damals unter seine Fittiche, wie es Sean Combs alias P. Diddy einst bei Usher tat.

Das Bild mit P. Diddy kommentierte Justin Bieber mit «My bro». bild: instagram/justinbieber

Auch mit Combs war Justin Bieber immer wieder zu sehen. Diese Auftritte haben im Nachhinein einen faden Beigeschmack.

Combs sitzt seit September in Untersuchungshaft. Dem Rapper werden unter anderem Sexhandel, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vorgeworfen. Combs plädierte auf nicht schuldig. Der Prozessbeginn ist vorläufig auf Mai festgesetzt.

In einem Interview bei Jimmy Kimmel im Jahr 2011 waren der 16-jährige Justin Bieber und Combs gemeinsam zu Gast. Bei Kimmels Vorschlag, dem jungen Schützling ein Auto zu kaufen, sagte Combs: «Er hatte einen Lamborghini für ein oder zwei Tage und er hatte Zugang zum Haus. Er weiss, dass er besser nicht über die Dinge, die er mit seinem grossen Bruder Puff macht, im Fernsehen spricht. Nicht alles ist für jeden etwas.»

In einem Video antwortet Combs Justin auf dessen Frage, was sie an dem Wochenende unternehmen wollen: «Wo wir hingehen und was wir machen, können wir nicht wirklich verraten. Aber es ist definitiv der Traum eines 15-Jährigen. Wir werden voll durchdrehen.»

Justin Bieber und Sean Combs. Video: YouTube/Justin Bieber

Ob auch Bieber Opfer von Combs wurde oder bei dessen Partys dabei war, ist unklar. Geäussert hat sich der Sänger zur Causa «Diddy» bislang nicht. Ein Bild mit dem Rapper ist immer noch auf seinem Instagram-Kanal zu sehen.

Justins neueste Drogenfotos

Wahrscheinlich ist, dass die kürzlich geposteten Fotos auf seiner Geburtstagsreise in Idaho entstanden sind, wo der Sänger seinen 31. Geburtstag feierte.

Fans sind besorgt, auch weil Bieber erst im Sommer Vater wurde. Sohn Jack Blues ist jetzt sechs Monate alt. In den Kommentaren ist beispielsweise zu lesen: «Ich hoffe, Jack muss nicht mit all dem Rauch konfrontiert werden. Ein Kind hat das nicht verdient.» Andere verteidigen ihn aber auch und finden Marihuana nicht schlimm, auch, weil die Droge in Kalifornien legal ist.

Justin Bieber mit seiner Frau Hailey und Sohn Jack Blues. Bild: instagram/justinbieber

Das Statement seines Teams

Auch im Februar dieses Jahres wurden Bilder des 31-jährigen Sängers publik, auf denen er dunkle Augenringe hatte, abgemagert war und auch sonst nicht gesund aussah. Er postete zudem Beiträge auf Instagram, bei welchen er scheinbar Drogen konsumierte. Dies sorgte für zahlreiche Spekulationen über einen Drogenrückfall. Auch Gerüchte über eine Ehekrise gibt es immer wieder.

Justin Bieber sieht abgekämpft aus. bild: X/oworomiel

Justin Biebers Team hat erst vor kurzem gegenüber TMZ verkündet, dass Bieber keine Drogen konsumiere. Im Statement des Teams wurden die Spekulationen über den Drogenkonsum als «völlig übertrieben und unnötig verletzend» beschrieben. Ein Sprecher nannte als Erklärung: Hinter Bieber läge ein «sehr transformatives Jahr», in dem er «viele Freundschaften und Geschäftsbeziehungen, die ihm nicht mehr passten, beendet hat». Welche Beziehungen das genau waren, wurde nicht gesagt.

Auch wenn Bier also angeblich keine Drogen nehmen soll: Die geposteten Bilder sprechen eine andere Sprache.