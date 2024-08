Justin und Hailey Bieber sind Eltern – Jack Blues ist da

Mr & Mrs können mich mal!

Ich war an einer Hochzeit und weiss wieder, warum ich Hochzeiten hasse.

Für einige mag, was nun kommt, an Blasphemie grenzen, aber ich kann nicht anders: Was für andere «der schönste Tag im Leben» ist, ist für mich die absolute Hölle. Ich hasse Hochzeiten. Ich hasse alles daran. Das ist nicht so schlimm, weil man ja nicht ständig an Hochzeiten ist. Ist ja nicht so, wie wenn man Zähneputzen hassen würde. Bin ja nicht mehrmals am Tag damit beschäftigt.