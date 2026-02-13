Bianca Sissing wurde 2003 zur Miss Schweiz gekürt. Bild: instagram / biancasissing

Diese Ex-Miss-Schweiz ist bei GNTM in der nächsten Runde

In der aktuellen Staffel von «Germany's Next Topmodel» ist Bianca Sissing zu sehen. Vor über 20 Jahren wurde sie Miss Schweiz.

Seit dieser Woche läuft auf ProSieben die neue Staffel von Heidi Klums Castingshow «Germany's Next Topmodel». Nach der Männerfolge am Mittwoch waren am Donnerstag nun auch die Frauen dran. Mit dabei: Ex-Miss-Schweiz Bianca Sissing.

Bianca Sissing im Jahr 2004. Bild: AP

Die 47-Jährige ist eine von zwei Schweizerinnen, die bei der Show als Best-Ager-Model teilnehmen. Im Vorfeld ist sie schon im Trailer zur neuen Staffel mehrfach zu sehen.

Zum Casting kommt Sissing im Minirock und Glitzertop – zu Klum und Gastjuror Jean Paul Gaultier sagt sie: «Auch im Alter darf man sexy sein.» Dieser Meinung ist wohl auch Klum, die die Schweizerin kurzerhand eine Runde weiterlässt.

Bianca Sissing wurde 2003 zur Miss Schweiz gekürt. Heute arbeitet sie als Coach für Yoga und Meditation und ist Leiterin eines Yogastudios in Luzern.

Ursula aus Ascona

Ebenfalls als Best-Ager-Model dabei ist die 54-jährige Ursula aus Ascona im Tessin. Mit ihren langen, grauen Haaren fällt sie auf. «Früher war ab 50 alles vorbei. Die Zeiten haben sich geändert! Es wäre genial, wenn es dieses Jahr mal eine Best-Agerin ins Finale schafft», meint sie. Auch sie kommt eine Runde weiter.

(kek)