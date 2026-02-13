freundlich
DE | FR
burger
Leben
People

GNTM: Ex-Miss-Schweiz Bianca Sissing ist in der nächsten Runde

Bianca Sissing
Bianca Sissing wurde 2003 zur Miss Schweiz gekürt.Bild: instagram / biancasissing

Diese Ex-Miss-Schweiz ist bei GNTM in der nächsten Runde

In der aktuellen Staffel von «Germany's Next Topmodel» ist Bianca Sissing zu sehen. Vor über 20 Jahren wurde sie Miss Schweiz.
13.02.2026, 11:1013.02.2026, 11:10

Seit dieser Woche läuft auf ProSieben die neue Staffel von Heidi Klums Castingshow «Germany's Next Topmodel». Nach der Männerfolge am Mittwoch waren am Donnerstag nun auch die Frauen dran. Mit dabei: Ex-Miss-Schweiz Bianca Sissing.

Bianca Sissing, Miss Switzerland during her presentation with traditional costume, Quito, Ecuador, Tuesday, May 25, 2004. The contestants will be participating in the Miss Universe beauty pageant on J ...
Bianca Sissing im Jahr 2004.Bild: AP

Die 47-Jährige ist eine von zwei Schweizerinnen, die bei der Show als Best-Ager-Model teilnehmen. Im Vorfeld ist sie schon im Trailer zur neuen Staffel mehrfach zu sehen.

Zum Casting kommt Sissing im Minirock und Glitzertop – zu Klum und Gastjuror Jean Paul Gaultier sagt sie: «Auch im Alter darf man sexy sein.» Dieser Meinung ist wohl auch Klum, die die Schweizerin kurzerhand eine Runde weiterlässt.

Bianca Sissing wurde 2003 zur Miss Schweiz gekürt. Heute arbeitet sie als Coach für Yoga und Meditation und ist Leiterin eines Yogastudios in Luzern.

Ursula aus Ascona

Ebenfalls als Best-Ager-Model dabei ist die 54-jährige Ursula aus Ascona im Tessin. Mit ihren langen, grauen Haaren fällt sie auf. «Früher war ab 50 alles vorbei. Die Zeiten haben sich geändert! Es wäre genial, wenn es dieses Jahr mal eine Best-Agerin ins Finale schafft», meint sie. Auch sie kommt eine Runde weiter.

(kek)

«GNTM» spaltet die Gemüter auf der watson-Redaktion – ein Pro und Contra
Mehr zu GNTM:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
GNTM Die Gewinnerinnen
1 / 9
GNTM Die Gewinnerinnen
Jana Beller gewann die 6. Staffel und verkrachte sich sofort mit der Agentur von Heidis Papa. Wo sie jetzt wohl ist?
quelle: solent news / colin langford/solent news &amp; photo agency
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Essstörungen auf dem Silbertablett – darum will das Internet, dass wir GNTM boykottieren
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Nach der Sexszene wurde es schwierig»: Luca Hänni über seinen ersten Film «Ewigi Liebi»
Der Sänger spielt die Hauptrolle in der Verfilmung des Erfolgs-Musicals. Hier verrät er uns ... so einiges.
Luca Hänni, glauben Sie an ewige Liebe?
Luca Hänni: Es ist ein sehr romantischer Gedanke. Ich glaube schon, dass es die ewige Liebe gibt. Man darf nur nicht vergessen, dass Liebe auch etwas ist, woran man arbeitet.
Zur Story