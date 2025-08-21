trüb und nass16°
Der neue Benko: Mann von GNTM-Siegerin Barbara Meier ist pleite

Ich habe leider kein Geld mehr für dich: Mann von GNTM-Siegerin ist pleite

21.08.2025, 19:3921.08.2025, 19:39
Und dabei war alles so schön! Barbara Meier, heute 39, strahlende Siegerin von «Germany's Next Topmodel» 2007, lernte 2016 den österreichischen Immobilien-Tycoon und Multimillionär Klemens Hallmann kennen. Er imponierte ihr, denn er war «ein Macher», wie sie damals der Gala gestand. Zufälligerweise investierte er nicht nur in Immobilien, sondern auch in Filmproduktionsgesellschaften, was Barbara Meier, die den Absprung nach Hollywood suchte, nicht ganz ungelegen kam.

Und dann? Ging man 2018 gemeinsam nach Cannes zu den Filmfestspielen, Hallmann mietete ein ganzes Lokal, ersetze das schnöde Fussvolk durch Schauspieler, die gekonnt Gäste verkörperten (wozu?) und machte ihr einen Heiratsantrag. 2019 wurde geheiratet. In Venedig natürlich. Hallmanns guter Freund Arnold Schwarzenegger war auch da. Ein dreitägiger Riesenpomp.

Bilder des Tages Opernball 2018 Wien, Oper, 08. 02. 2018 Barbara MEIER, Klemens HALLMANN *** Opera ball 2018 Vienna Opera 08 02 2018 Barbara MEIER Klemens HALLMANN
Meier und Hallmann 2018 beim Wiener Opernball. Wenig später gabs in Cannes den Heiratsantrag.Bild: imago stock&people

Hallmann hatte Schwarzenegger schon einmal sehr glücklich gemacht, weil er bei einer Charity-Veranstaltung 270'000 Euro für eine Uhr von Schwarzenegger geboten hatte, die im Laden «nur» 27'000 Euro kostete.

Zur Hochzeit gabs übrigens zwei Paar Eheringe für Barbara und vier Paar für Klemens. Für Barbara einmal üppig mit Diamanten und einmal schlicht für den Alltag. Für Klemens jeweils ein Paar in Roségold, Weissgold, Gelbgold und Schwarz, passend zu seinen Uhren und Manschettenknöpfen.

Entertainment Bilder des Tages AUSTRIAN WORLD SUMMIT 2023 Wien, Hofburg, 16. 05. 2023 Klemens HALLMANN, Barbara MEIER, Arnold SCHWARZENEGGER *** AUSTRIAN WORLD SUMMIT 2023 Vienna, Hofburg, 16 05 2023 ...
Gipfeltreffen: Hallmann, Meier, Schwarzenegger, 2023 beim Austrian World Summit.Bild: www.imago-images.de

Man lebte glücklich, man lebte reich, Klemens Hallmann machte gelegentlich Geschäfte mit René Benko, dem grossen österreichischen Immobilien-Pleitier, man nannte Hallmann den «Mini-Benko», man ging wieder nach Cannes und zum Opernball und zur Amfar-Gala und und und, man war eine Zierde der Wiener Bussi-Gesellschaft. Ein Märchen made with money.

RECORD DATE NOT STATED 22.04.2023, Wiener Hofburg, ROMY - Film- u. TV-Preis, Gala-Verleihung des Fernseh-Preises von ORF u. KURIER im Bild: Barbara Meier, Klemens Hallmann, ROMY - Film- u. TV-Preis ** ...
Ebenfalls 2023 bei der Romy-Verleihung in der Wiener Hofburg.Bild: www.imago-images.de

Noch im Mai 2025 sagte Klemens Hallmann über seine Geschäfte: «Bei mir ist definitiv nichts versteckt.» Am 19. August musste er beim Handelsgericht Wien Privatinsolvenz anmelden. Die Forderungen von 102 Gläubigern belaufen sich auf 95 Millionen Euro. Oder wie sein Sprecher gegenüber «Bild» sagt: «Hintergrund des Antrags ist ein derzeit aussergewöhnlich herausforderndes und toxisches Marktumfeld, das in den letzten Monaten zu erheblichen wirtschaftlichen Belastungen geführt hat.»

Seine Frau postet derweil Urlaubsbilder mit den beiden Kindern auf der griechischen Insel Zakynthos. Dafür hats offenbar noch knapp gereicht.

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen?
