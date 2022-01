Bild: fox

«New Girl»-Fans aufgepasst: Die Chaos-WG kommt zurück!

«New Girl» ist eine US-amerikanische Sitcom, die von 2011 -2018 ausgestrahlt wurde. Nun kommt die Comedy-Serie zurück. So irgendwie. Denn: Es wird keine Reunion im klassischen Sinne, sondern einen Podcast geben. Das kündigte Protagonistin der Serie Zooey Deschanel auf ihren Social-Media-Kanälen an.

Die Protagonistinnen und Protagonisten der Serie Zooey Deschanel (spielt Jess), Hannah Simone (spielt Cece) und Lamorne Morris (spielt Winston Bishop) hosten gemeinsam den Podcast. Im Trailer kündigen sie an, diverse Gäste, die an der Serie mitgearbeitet haben, einzuladen und über die Regeln von «True American» zu sprechen. Ausserdem soll in jeder Folge ein Bär vorkommt – in welcher Form auch immer.

Ankündigung & Trailer

Schon bald gehts los: Ab dem 24. Januar kommt jeden Montag eine neue Folge des Podcasts «Welcome to our Show» heraus und wird auf allen Podcast-Streaming-Plattformen verfügbar sein.

Wer die Serie erst nachschauen muss: Die Serie «New Girl» kann auf Disney Plus geschaut werden.



(cmu)