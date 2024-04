Prämienentlastung etc. – bei 3 Abstimmungsvorlagen zeichnet sich ein Ja ab

Drei der vier Vorlagen, über die wir im Juni abstimmen, werden nach aktuellem Stand angenommen.

Bei der Abstimmung über die Prämienentlastungsinitiative (60 Prozent) und der Kostenbremse-Initiative (54 Prozent) zeichnet sich gemäss einer Umfrage ein Ja ab. Der Energie-Mantelerlass stösst aktuell beim Souverän mit 65 Prozent auf die höchste Zustimmung.

Bei der Prämienentlastungsinitiative beträgt der derzeitige Ja-Anteil 60 Prozent. Bild: KEYSTONE

Dies zeigt die erste Umfrage von «20 Minuten» und Tamedia zur eidgenössischen Abstimmung mit vier Vorlagen vom 9. Juni. Die relativ grossen Anteile der «Eher-Ja»-Kategorie bei den beiden Initiativen zum Gesundheitswesen zeigten, dass hier die Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen sei, hiess es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die von der SP lancierte Prämienentlastungs-Initiative erhält derzeit 60 Prozent Ja- und 36 Prozent Nein-Stimmen. Für die von der Mitte lancierte Kostenbremse-Initiative hätten zum Umfragezeitpunkt 54 Prozent ein Ja in die Urne gelegt, 38 Prozent ein Nein. Der Energie-Mantelerlass stösst bei über zwei Dritteln (65 Prozent) auf Zustimmung. 28 Prozent hätten Nein gestimmt. Die Volksinitiative «Stopp Impfpflicht» kommt auf 51 Prozent Nein und 29 Prozent Ja.

12’395 Personen aus der ganzen Schweiz nahmen am 17. und 18. April an der ersten Welle der Umfrage teil. Sie wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut Leewas durchgeführt. Der Fehlerbereich liegt bei 1,5 Prozentpunkten. (sda)