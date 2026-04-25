Alexa Demie spielt im HBO-Streaming-Hit mit. Bild: HBO Entertainment

User entdecken Logik-Fehler in «Euphoria»-Serie



Kürzlich startete die dritte Staffel von «Euphoria». Die Serien-Fans schauten dabei besonders aufmerksam hin und bemerkten einen eklatanten inhaltlichen Widerspruch in der US-Produktion.

Imke Gerriets / watson.de

Mehr «Leben»

Nach einer mehrjährigen Pause startete die dritte «Euphoria»-Staffel am 13. April auf HBO. Die Geschichte setzt nun fünf Jahre nach der zweiten Staffel ein. Dabei steht die Figur der Rue Bennett (gespielt von Zendaya) im Mittelpunkt. Es geht um Drogen, Entzug und die Suche nach der eigenen Identität.

Besondere Aufmerksamkeit bekam zuletzt die Rolle von Zendaya. Fans fiel nämlich auf, dass die US-amerikanische Schauspielerin Luxusklamotten trägt, obwohl sie einer Drogenhändlerin 100'000 Euro schuldet.

Auf Social Media lautete etwa ein Kommentar: «Rue hat Löcher in ihren Socken, trägt aber einen Hoodie für über 1000 Dollar?» Jetzt rückt die Rolle von Alexa Demie in den Fokus.

Weiterer Fehler wegen iPhone 16

Alexa Demie übernimmt bei «Euphoria» die Figur der Madeleine «Maddy» Perez. In der Serie sticht sie durch ihr selbstbewusstes Auftreten hervor, wobei es auch um ihr Liebesleben geht. Eine Szene aus der zweiten Folge der dritten Staffel wird jetzt besonders diskutiert.

Dazu gibt es bei Threads einen Eintrag, der bereits 6,2 Millionen Mal aufgerufen wurde. Eine Nutzerin teilt hier ein Bild, auf dem Maddy zu sehen ist. In ihrer Hand hält sie ein Handy.

Dazu schreibt die Userin: «Habe gerade die zweite Folge gesehen und wie zum Teufel ist Maddy mitten in der Pandemie 2020 an ein iPhone 16 gekommen?» Bei besagter Szene handelt es sich um eine Rückblende und somit nicht um die Gegenwart.

Der Post wurde mehr als 14'000 Mal mit einem Herzen versehen. Unter dem Beitrag gibt es zudem zahlreiche Kommentare. Dazu stellt eine Nutzerin fest: «Die Serie spielt im Jahr 2024 bis heute, aber diese spezielle Montage stammt aus dem Jahr 2020.»

Jemand anderes meint: «Sie sollte ein iPhone 11 oder 12 haben (das iPhone 13 wurde 2023 veröffentlicht).»

Noch mehr Verwirrung

Ohnehin führt besagte Szene zu Verwirrung. Es wird nämlich eine Diskussion darüber gestartet, welche Zeit in dieser Szene genau abgebildet wird.

Eine Zuschauerin will hier Licht ins Dunkel bringen und erklärt dazu, dass die Handlung zwar in dem Jahr der Covid-Pandemie spielen würde, «aber gedreht wurde sie Jahre später». Aus diesem Grund würde Maddy auch ein iPhone 16 benutzen. Auf diese Erklärung gibt es allerdings direkt eine Gegenreaktion.

Ein Follower meint: «Du weisst schon, dass man das iPhone 11 noch kaufen kann, oder? Es ist ja nicht so, als wären die selten oder so.» Daher zeigen sich die Fans an der einen oder anderen Stelle besonders frustriert von der fehlerbehafteten Rückblende.

Ein Follower meint: «Du weisst schon, dass man das iPhone 11 noch kaufen kann, oder? Es ist ja nicht so, als wären die selten oder so.» Daher zeigen sich die Fans an der einen oder anderen Stelle besonders frustriert von der fehlerbehafteten Rückblende.