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Sebastian Fitzek: Schriftsteller übernimmt Gastrolle bei GZSZ

epa12387904 German author Sebastian Fitzek attends the Bild100 reception in Berlin, Germany, 18 September 2025. Leading decision makers in politics, economy, sports and entertainment are regularly inv ...
Es ist Fitzeks erste Rolle in einer Soap.Bild: keystone
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Schriftsteller Sebastian Fitzek übernimmt Gastrolle bei GZSZ

Sebastian Fitzek (54, «Der Nachbar») übernimmt anlässlich seines Autorenjubiläums eine Gastrolle in der deutschen RTL-Soap «Gute Zeiten, Schlechte Zeiten».
13.05.2026, 16:2113.05.2026, 16:21

Wie RTL mitteilte, drehte Fitzek dafür am Dienstag in Potsdam-Babelsberg. Der Schriftsteller soll demnach Teil einer noch geheim gehaltenen Storyline rund um Jo Gerner (Wolfgang Bahro), dessen Tochter Matilda (Anna-Katharina Fecher) und seiner Ex-Partnerin Yvonne (Gisa Zach) werden.

Es sei Fitzeks erste Rolle in einer Soap – welche genau er bei GZSZ spielt, bleibe bis zur Ausstrahlung im Juli auf RTL+ und bei RTL unter Verschluss, hiess es weiter. Die Atmosphäre am Set sei grossartig gewesen, zitierte RTL den Berliner Schriftsteller in der Mitteilung. «Es war spannend, einmal die Seiten zu wechseln und selbst Teil einer GZSZ-Geschichte zu werden», sagte Fitzek demnach beim Dreh.

Sein 20-jähriges Jubiläum als Autor will Fitzek im August an zwei Terminen mit einer Jubiläumsshow in der Berliner Waldbühne feiern. Seinen ersten Thriller «Die Therapie» hatte er 2006 veröffentlicht. (sda/dpa)

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