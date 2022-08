bild: shutterstock / watson

«Meine Freundin nimmt Drogen, aber verheimlicht es vor mir ...»

Frage von Stip:

Hoi zämä

Ich habe vor Kurzem mitbekommen, dass meine Freundin Drogen konsumiert. Wir sind jetzt 2 Jahre zusammen, wohnen getrennt und sind beide Anfang 20. Wenn sie mit mir im Ausgang war, hat sie nie irgendwas konsumiert, vielleicht höchstens mal an einem Joint gezogen. Aber nun habe ich sie per Zufall dabei gesehen, wie sie eine Pille geschmissen hat. Sie wusste nicht, dass ich auch an diese Party komme, ich wollte sie eigentlich überraschen ...

Als ich das gesehen habe, habe ich gefragt, was sie gerade genommen hat. Sie hat es zuerst abgestritten und behauptet, gar nichts. Dann haben wir gestritten und sind getrennt nach Hause. Ein paar Tage später haben wir darüber geredet und sie hat zugegeben, dass sie ab und zu etwas nimmt. Sie hat mir dabei alle möglichen Drogen aufgezählt, ich weiss nicht mehr welche, ich selbst kenne mich nicht so aus und habe auch noch nichts ausprobiert. Darüber haben wir ganz am Anfang geredet und sie hat mich offensichtlich angelogen. Sie hat auch gesagt, sie nehme nichts.

Jetzt haben mir auch ihre Freunde bestätigt, dass sie jedes Mal, wenn sie nicht mit mir feiern geht, etwas nimmt. Und dass sie sogar heimlich was genommen hat, als ich dabei gewesen bin. Sie streitet das aber alles ab. Ich habe Mühe, ihr zu glauben, sie hat offensichtlich ein Drogenproblem. Sie will nicht darüber reden und jetzt weiss nicht, was ich tun soll ...

