Rat der Weisen

«Ich habe sehr wenige Freunde – woran liegt das?»

Frage von Livio:

Hallo Community



Mein Name ist Livio und ich bin schon seit einer Weile hier beim Rat der Weisen am Mitlesen und immer sehr froh, wie (meist) respektvoll mit den Fragestellenden umgegangen wird und wie man nach Lösungen und Tipps füreinander sucht. Jetzt habe ich selbst ein Anliegen, eventuell kam das auch schon mal vor, ich kann mich aber nicht mehr erinnern.

Auf alle Fälle: Ich habe bemerkt, dass ich in meinem Leben nicht viele enge Freunde habe. Eigentlich habe ich nur einen oder zwei enge Freunde. Einer wird bald sehr weit weg ziehen und der andere ist, seitdem er in einer Beziehung ist, selbst sehr verplant und hat sich zurückgezogen. Die beiden kenne ich von der Uni. Seitdem habe ich irgendwie keine tieferen Freundschaften aufbauen können.

Oft frage ich mich, ob es an mir liegt oder ob es normale Lebensphasen gibt, in denen man weniger soziale Kontakte hat. Vielleicht bin ich zu zurückhaltend oder ich suche an den falschen Orten? Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat Ratschläge, wie man authentische Freundschaften aufbauen kann? Ich würde gerne eure Meinungen und Erfahrungen dazu hören.

Vielen Dank im Voraus,

Livio

