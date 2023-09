Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Darf man jemandem offen sagen, dass man in ihn verknallt ist?»

Frage von «Die Da»:

Hallo!

Darf man jemandem offen sagen, dass man in ihn verknallt ist? Auch wenn man weiss, dass vom Gegenüber keinerlei Interesse besteht?

Als zusätzliche Schwierigkeit handelt es sich um jemandem in meinem Arbeitsumfeld. Nachdem ich mich gefühlsmässig sehr stark von diesem Menschen, also der Person abgrenzen muss, fokussiere ich mich auf die berufliche Leistung. Da diese nicht gerade die beste ist, kritisiere ich die Person auch mal. Nicht auf einem unfairen Niveau, sondern eher so, wie ich jeden anderen kritisieren würde, auf den ich nicht stehe oder keine Freundschaft pflege.

Ich bin eine Person, die sehr direkt ist. Natürlich möchte ich nicht zu meinem Crush gehen und ihm meine Gefühle offenbaren. Aber wenn die Frage auftaucht, möchte ich ehrlich sein. Ist das egoistisch? Bringe ich die andere Person dann in Verlegenheit oder Zugzwang?

Ich habe keine Chance beim Gegenüber und kann gut damit umgehen.

Ich möchte nicht, dass die Person denkt, sie müsste irgendwie darauf reagieren ...

Was würdest du in dieser Situation tun?

