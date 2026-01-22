People-News

Chats offengelegt: Taylor Swift hat Justin Baldoni «Bitch» genannt

Im Jahr 2024 kam der Film «It Ends with Us» in die Kinos. Die Hauptrollen wurden durch die Schauspielerin Blake Lively und Justin Baldoni, der auch als Regisseur fungierte, besetzt. Wenige Zeit nach der Kino-Premiere klagte die Schauspielerin Baldoni wegen sexueller Belästigung und Rufschädigung an.

Baldoni antwortete mit einer Gegenklage, in der er 400 Millionen Dollar wegen Verleumdung forderte. Im November 2025 hat ein Richter die Verleumdungsklage von Baldoni abgewiesen. Dies mit der Begründung, dass er seine Anschuldigungen nicht ausreichend nachweisen könne.

Chats von Lively mit Taylor Swift

Laut freigegebenen Dokumenten, die am Dienstag beim US-Bezirksgericht in Manhattan eingereicht wurden, habe Lively offen mit Freunden über die Probleme, die am Filmset herrschten, gesprochen. Dies berichtet «CNN».

Blake Lively und Justin Baldoni, die Hauptdarsteller des Films «It Ends with Us». Bild: keystone

In einem Austausch mit der Sängerin Taylor Swift, die eine langjährige Freundin von Blake Lively ist, bezeichnete sie Baldoni als «doofen Regisseur». Rund ein Jahr später hätten sich die beiden Frauen erneut über die Klage unterhalten.

Blake Lively und Taylor Swift sind bereits seit Jahren eng befreundet. Bild: GC Images

Swift soll geschrieben haben: «Ich glaube, diese B*tch (damit ist Baldoni gemeint, A.d.R.) weiss, dass etwas im Anmarsch ist.» Zudem soll Taylor Swift ihrer Kollegin Screenshots eines Instagram-Posts aus dem People Magazine geschickt haben. In diesem Artikel sprach Justin Baldoni offen über sexuelle Traumata in seiner Vergangenheit.

Die Nachrichten wurden geschrieben, kurz bevor die «New York Times» einen umfassenden Artikel über den Rechtsstreit veröffentlichte.

Ob Taylor Swift ihre Kollegin in dem Prozess unterstützen wird, ist nicht bekannt. Die Klage von Blake Lively gegen Baldoni läuft noch. Der Prozessauftakt ist für März 2026 geplant. (nib)