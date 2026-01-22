wechselnd bewölkt-4°
Taylor Swift: Sängerin soll Justin Baldoni in Chats beleidigt haben

Chats offengelegt: Taylor Swift hat Justin Baldoni «Bitch» genannt

22.01.2026, 10:5722.01.2026, 10:57

Im Jahr 2024 kam der Film «It Ends with Us» in die Kinos. Die Hauptrollen wurden durch die Schauspielerin Blake Lively und Justin Baldoni, der auch als Regisseur fungierte, besetzt. Wenige Zeit nach der Kino-Premiere klagte die Schauspielerin Baldoni wegen sexueller Belästigung und Rufschädigung an.

Die Hintergründe:

Blake Lively verklagt Co-Star wegen sexueller Belästigung am Set

Baldoni antwortete mit einer Gegenklage, in der er 400 Millionen Dollar wegen Verleumdung forderte. Im November 2025 hat ein Richter die Verleumdungsklage von Baldoni abgewiesen. Dies mit der Begründung, dass er seine Anschuldigungen nicht ausreichend nachweisen könne.

Chats von Lively mit Taylor Swift

Laut freigegebenen Dokumenten, die am Dienstag beim US-Bezirksgericht in Manhattan eingereicht wurden, habe Lively offen mit Freunden über die Probleme, die am Filmset herrschten, gesprochen. Dies berichtet «CNN».

FILE - Blake Lively is seen in New York on Feb. 16, 2025, left, and Justin Baldoni attends a screening in New York on Dec. 13, 2023. (Photos by Evan Agostini/Invision/AP, File) Blake Lively Justin Bal ...
Blake Lively und Justin Baldoni, die Hauptdarsteller des Films «It Ends with Us».Bild: keystone

In einem Austausch mit der Sängerin Taylor Swift, die eine langjährige Freundin von Blake Lively ist, bezeichnete sie Baldoni als «doofen Regisseur». Rund ein Jahr später hätten sich die beiden Frauen erneut über die Klage unterhalten.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 30: Blake Lively (L) and Taylor Swift are seen on September 30, 2023 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)
Blake Lively und Taylor Swift sind bereits seit Jahren eng befreundet.Bild: GC Images

Swift soll geschrieben haben: «Ich glaube, diese B*tch (damit ist Baldoni gemeint, A.d.R.) weiss, dass etwas im Anmarsch ist.» Zudem soll Taylor Swift ihrer Kollegin Screenshots eines Instagram-Posts aus dem People Magazine geschickt haben. In diesem Artikel sprach Justin Baldoni offen über sexuelle Traumata in seiner Vergangenheit.

Die Nachrichten wurden geschrieben, kurz bevor die «New York Times» einen umfassenden Artikel über den Rechtsstreit veröffentlichte.

Ob Taylor Swift ihre Kollegin in dem Prozess unterstützen wird, ist nicht bekannt. Die Klage von Blake Lively gegen Baldoni läuft noch. Der Prozessauftakt ist für März 2026 geplant. (nib)

Mehr zum Rechtsstreit zwischen Baldoni und Lively:

People-News
Richter lässt Justin Baldoni mit seiner Klage gegen Blake Lively auflaufen
Taylor Swift Konzert in Zürich 9.7.2024
Fans stehen schon seit dem frühen Morgen des 9. Juli beim Letzigrund an. So sah die Swiftie-Schlange am Mittag aus.
quelle: keystone / ennio leanza
