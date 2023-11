Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Er möchte keinen Sex vor der Ehe»

Frage von Sophie:

Hallo zusammen, ich bin Sophie und ich stecke in einer etwas komplizierten Situation. Ich bin 25 und date seit Kurzem einen super sympathischen Kerl. Wir haben echt gute Gespräche, lachen viel und verstehen uns gut.

Aber jetzt hat er mir eröffnet, dass er Jungfrau ist und aus persönlichen Gründen keinen Sex vor der Ehe möchte. Ehrlich gesagt hat mich das ziemlich aus der Bahn geworfen, weil ich überhaupt nicht plane, in naher Zukunft zu heiraten. Oder überhaupt zu heiraten. Aber Sex ist für mich ein wichtiger Bestandteil einer Beziehung, und jetzt bin ich echt hin- und hergerissen. Soll ich das Ganze weiterführen und schauen, ob sich meine Gefühle ändern? Oder seine? Oder sollte ich lieber jetzt die Reissleine ziehen, um uns beiden unnötige Herzschmerzen zu ersparen?

Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir einen Rat geben? Kann man eine Beziehung führen, wenn ein Part Sex will und der andere nicht ....? Ich gehe nicht davon aus, dass er es okay finden würde, wenn ich einfach mit wem anderes Sex habe, bis wir verheiratet sind ......

Danke für eure Hilfe!

PS: Meine Freundinnen finden alle, ich solle Schluss machen, aber irgendwie bin ich mir sicher, dass es noch andere Sichtweisen auf diese Situation gibt, die ich noch nicht bedacht habe ...

