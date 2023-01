bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Worauf stehen Männer bei Frauen eigentlich?»

Frage von Debby:

Hello!

Ich habe eine Frage, die ich gerne an alle Männer in der Community stellen würde: Worauf stehen eigentlich Männer bei Frauen?

Steht ihr wirklich darauf, wenn man im Minirock rumhüpft, bei dem man alles sieht? Und Stögeli-Schuhe? Und 10 Tonnen Haarspray? Ich habe meine männlichen Freunde gefragt, die sagen zwar alle, sie stehen auf natürliche Frauen in Jeans, weissem Shirt und Turnschuhen – aber sorry, die Realität sieht einfach anders aus. Ich sehe ja, was im Ausgang besser ankommt.

Ich stehe dann an der Bar mit meiner Natürlichkeit und den Jeans und dem weissen Shirt … und kein Mensch beachtet mich! Wirklich, gar niemand. Nicht mal der Barkeeper. Ich warte manchmal 20 Minuten, bis ich überhaupt drankomme mit Bestellen. Und neben mir sitzt eine mit roten Lippen und schwarzem Kleidchen und kriegt in 20 Sekunden nicht nur einen Drink, sie bezahlt auch nichts dafür.

Ich bin es langsam einfach ein bisschen satt, immer übersehen zu werden … Es ist frustrierend.

Was mache ich falsch?

