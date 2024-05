Nickelodeons Dan Schneider verklagt «Quiet on Set»-Produzenten wegen Rufschädigung

Die Dokumentation «Quiet on Set» deckte Missbrauch beim Kindersender Nickelodeon auf. Nun verklagt Dan Schneider, einer der grössten ehemaligen Nickelodeon-Produzenten, die Macher der Doku wegen Verleumdung und Rufschädigung.

Dan Schneider, dem ehemaligen Produzenten von Nickelodeon, wird vorgeworfen, ein toxisches und missbräuchliches Arbeitsumfeld bei Fernsehserien wie «The Amanda Show» und «Drake and Josh» geschaffen zu haben. Nun verklagt er die Produzenten der kürzlich erschienenen Doku-Serie «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV» wegen Verleumdung.

In der Klage heisst es unter anderem: «Die Darstellung von Schneider in ‹Quiet on Set› ist eine Hetzjagd. Während es unbestreitbar ist, dass zwei echte Kinderschänder an Nickelodeon-Sendungen mitgewirkt haben, ist es ebenso unbestreitbar, dass Schneider keine Kenntnis von deren Machenschaften hatte. Er hat sich nicht an dem Missbrauch beteiligt, verurteilte den Missbrauch, als er entdeckt wurde, und, was besonders wichtig ist, er war selbst kein Kinderschänder».

Den Machern der Doku-Serie wird vorgeworfen, den Ruf und das Vermächtnis von Schneider für Klickzahlen und Einschaltquoten zerstört zu haben.

«Quiet on Set» handelt von Schneiders Aufstieg als Schöpfer und Produzent von zahlreichen Nickelodeon-Serien, darunter «The Amanda Show», «Drake & Josh», «Zoey 101», «iCarly» und «Victorious». Ehemalige Nickelodeon-Autoren, Kinderstars und Crew-Mitglieder treten in der fünfteiligen Serie auf und beschuldigen Schneider, ein feindliches Arbeitsumfeld geschaffen und ehemalige Kinderdarsteller im Fernsehen sexualisiert zu haben.

Die wohl heftigste Aussage in der Doku war im Interview mit Drake Bell. Er sagt: «Stell dir das Schlimmste vor, was du dir im Bereich von sexuellem Missbrauch vorstellen kannst. Das ist mir passiert».

Dan Schneider (Mitte) akzeptiert einen Nickelodeon-Award. Links: Drake Bell, der in «Quiet on Set» davon erzählt, wie er mit 15 missbraucht wurde. Bild: keystone

Nach der Veröffentlichung der Doku sagte Schneider in einem Video: «Die letzten zwei Nächte waren sehr schwierig. Ich musste mich mit meinem Verhalten in der Vergangenheit auseinandersetzen. Einiges davon ist peinlich und ich bereue es. Ich schulde einigen Leuten definitiv eine heftige Entschuldigung».

Schneiders Klage besagt, dass die Voice-overs und Grafiken in «Quiet on Set» sowie der Trailer der Serie «absichtlich und vorsätzlich verleumderisch sind, da sie fälschlicherweise und wiederholt behaupten oder implizieren, dass Schneider ein Kinderschänder ist und in diesem Zusammenhang Verbrechen begangen hat».

Trailer zu «Quiet on Set»:

In «Quiet on Set» wird nicht ausdrücklich behauptet, dass Schneider zu irgendeinem Zeitpunkt Kinder sexuell missbraucht hat. In der Klage wird jedoch argumentiert, dass die Dokumentation durch das Zeigen von Bildern, Filmmaterial und Zeugenaussagen suggeriert, dass auch Schneider sexuell missbraucht hat. Aussagen über Schneider stehen neben denen über Brian Peck und Jason Handy, die zwei Nickelodeon-Angelstellen, die wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurden. Zuschauende würden so interpretieren, dass auch Schneider Kinder und Jugendliche missbraucht hat.

