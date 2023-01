bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Würdet ihr Schluss machen, wenn er/sie fremdgeküsst hätte?»

Frage von Tessa:

Liebe alle

Ich habe kein Problem, mehr eine Frage, die ich gerne in die Runde werfen würde: Würdet ihr mit eurem Freund/eurer Freundin Schluss machen, wenn er/sie jemand anderes geküsst hätte? Ihr wärt in einer monogamen Beziehung und es bestünde auch keinerlei Abmachung, dass man sowas tun dürfte, auch nicht besoffen oder im Ausland oder was auch immer. Ihr kommt einfach nach Hause und werdet vor vollendeten Tatsachen gestellt: Wie würdet ihr reagieren?

Das ist einer Freundin von mir eben kürzlich passiert und sie hat tatsächlich deswegen Schluss gemacht, weil sie ihm nicht mehr vertrauen kann.

Ich finde die Reaktion etwas übereilt, kann sie aber auch ein wenig nachvollziehen … Da habe ich mich gefragt, was wohl ihr darüber denkt. :)

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!