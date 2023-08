Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Ich will mit Lisa keine Freundschaft, aber sie kapiert es nicht ...»

Frage von Kristy:

Hoi zäme!

Es gibt neu eine Frau, nennen wir sie Lisa, in meinem Freundeskreis, mit der ich einfach nicht auf einer Wellenlänge bin. Es ist nicht so, dass sie etwas Schlimmes getan hat – wir passen einfach nicht zusammen und ich fühle mich in ihrer Gegenwart unwohl. Sie fragt ständig völlig unnötiges Zeug, ihr Humor ist null wie meiner, sie ist mega korrekt und würde beispielsweise niemals eine Runde Getränke bezahlen, ohne gleich danach allen Twint-Requests zu schicken. Wir passen halt einfach nicht zusammen.

Das Problem ist aber leider, dass wir denselben Freundeskreis haben (sie ist die Freundin eines Kumpels) und wir uns daher regelmässig sehen und ich ihr nicht wirklich aus dem Weg gehen kann.

Da unser Freundeskreis klein ist und wir vor dieser Beziehung meist alles zu viert gemacht haben (mein Freund & ich und unsere zwei besten Kumpels) sind wir jetzt zu 5. – und Lisa will unbedingt mit mir alleine ständig Sachen machen. Ich will aber nicht. Und ich weiss nicht mehr, wie ich mich da noch höflich rausreden kann. Es ist wirklich offensichtlich, dass ich nicht mit ihr befreundet sein will, aber sie kapiert es einfach nicht und fragt ständig weiter, sogar ob wir zusammen in die Ferien gehen wollen (???) ...

Ich möchte ja eigentlich ehrlich zu ihr sein und ihr sagen, dass ich nicht mit ihr befreundet sein möchte ausserhalb der Gruppe, aber ich möchte auch nicht die Dynamik in unserer Gruppe stören.

Habt ihr jemals eine ähnliche Situation erlebt? Gibt es eine Art, das auf eine sanfte und respektvolle Weise zu kommunizieren? Ich würde wirklich jeden Rat zu schätzen wissen. Vielen Dank im Voraus.

