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Rat der Weisen

Kindererziehung: Was tun, wenn Schwiegermutter sich ständig einmischt?

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Bild: Shutterstock
Rat der Weisen

«Wie setzt man den Schwiegereltern Grenzen, ohne riesigen Streit...?»

30.03.2026, 10:0230.03.2026, 10:41

Frage von henni:

Hoi zäme!

Ich mag die Familie meines Partners grundsätzlich, aber, classic: seine Mutter mischt sich dauernd ein. Nicht aggressiv, eher über Fürsorge: Tipps, Kommentare, „ich würde das anders machen“, subtile Kritik, die immer als Sorge verpackt ist.

Seitdem wir Kinder haben, ist es unerträglich. «Ich würde mich ja sorgen, wenn er nur einen Socken auf dem kalten Küchenboden anhätte». Er war 4 Sekunden barfuss auf dem Boden. «Bist du sicher, dass du ihm jetzt schon die Flasche geben willst?», «Also mein Sohn hatte nur bis er 8 Monate alt war einen Nuggi, ich würde das abklären lassen» ... Ihr könnt euch die restlichen 2000 Beispiele denken ...

Wenn wir dort sind, werde ich innerlich meeega angespannt. Und ich sehe, wie mein Partner in die alte Rolle rutscht, wie er zu ihrem kleinen Jungen wird. Es ist absurd, dem zuzusehen, wie er brav wird, zu allem Ja sagt und einfach nur Konflikte vermeiden will, auch wenn es ihm auch nicht passt. Es wäre ja nur für ein paar Stunden, da kann man einfach die Klappe halten, meint er...

Nach den Besuchen von seiner Mutter vor allem streiten wir, weil ich mich nicht geschützt und von ihm unterstützt fühle und er findet, ich sei zu empfindlich.

Im Moment fühlt es sich an, als müsste ich schlucken, damit es ruhig bleibt. Das macht mich wütend. Wie setzt man Grenzen bei Schwiegereltern, ohne dass es eskaliert? Wer spricht das an; ich oder er? Beim nächsten Besuch platzt es eventuell aus mir raus...

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Hans_Olo
30.03.2026 11:27registriert Dezember 2016
Meine Frau war in der gleichen Situation wie du.
Nach endlosen Diskussionen und immer Streit um die immer gleichen Themen habe ich irgendwann eingesehen das ich meiner Mutter klarmachen muss, wo ihre Grenzen sind. Und zwar klipp und klar, ohne Rücksicht auf Gefühle.
Wenn es von dir kommt bringt das gar nichts. Dann bist du nur die Böse Ehefrau, es MUSS von ihm kommen.
Viel mir auch schwer, aber nur so klappt es.
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