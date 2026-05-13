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Cannes Filmfestival 2026: Die schönsten Bilder der Stars

Sie Cannes tragen – er auch: Filmfestspiele in Südfrankreich eröffnet (Bilder, Bilder!!!)

Miese Wortspiele kann man gut finden oder nicht, hier jedenfalls: die schönsten Bilder der Eröffnung des Filmfestivals in Cannes am 12. Mai.
13.05.2026, 10:1413.05.2026, 10:14
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Demi Moore bei der Premiere des Eröffnungsfilmes «The Electric Kiss».

Jury member Demi Moore poses for photographers at the opening ceremony and premiere of the film &#039;The Electric Kiss&#039; during 79th international film festival, Cannes, southern France, Tuesday, ...
Bild: keystone
Jury member Demi Moore poses for photographers at the opening ceremony and premiere of the film &#039;The Electric Kiss&#039; during 79th international film festival, Cannes, southern France, Tuesday, ...
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Auch ein wenig Sturm kann der wundervollen Demi Moore nichts anhaben.

Jury member Demi Moore poses for photographers at the jury photo call at the 79th international film festival, Cannes, southern France, Tuesday, May 12, 2026. (AP Photo/John Locher) Demi Moore
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Noch einmal Demi Moore, dann geht's weiter ...

epaselect epa12950913 Jury member Demi Moore arrives for the premiere of &#039;The Electric Kiss&#039; (La Venus Electrique) and the opening ceremony of the 79th annual Cannes Film Festival, in Cannes ...
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... mit Elijah Wood – diesem kleinen Styler!

Elijah Wood, centre, takes a selfie photogragh with William Jackson, from left, Katie Jackson and Mette-Marie Kongsved at the opening ceremony and premiere of the film &#039;The Electric Kiss&#039; du ...
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Elijah prächtig gelaunt mit Filmproduzentin und Ehefrau Mette-Marie Kongsved, ...

Elijah Wood, left, and Mette-Marie Kongsved pose for photographers at the opening ceremony and premiere of the film &#039;The Electric Kiss&#039; during 79th international film festival, Cannes, south ...
Bild: keystone

... oder hier mit seinem Buddy und Regisseur Peter Jackson.

epa12950809 Peter Jackson (L) and Elijah Wood arrive for the premiere of &#039;The Electric Kiss&#039; (La Venus Electrique) and the opening ceremony of the 79th annual Cannes Film Festival, in Cannes ...
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So! Viel! Spass!

epaselect epa12950805 Peter Jackson (L) and Elijah Wood arrive for the premiere of &#039;The Electric Kiss&#039; (La Venus Electrique) and the opening ceremony of the 79th annual Cannes Film Festival, ...
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Wo die grosse Party ist, da ist auch Heidi Klum:

Heidi Klum poses for photographers at the opening ceremony and premiere of the film &#039;The Electric Kiss&#039; during 79th international film festival, Cannes, southern France, Tuesday, May 12, 202 ...
Bild: keystone

Hier kommt das Topmodel gerade in Südfrankreich an – heuer mit haarigem Hund statt haarigem Ehemann.

epa12947718 German-American model and television host Heidi Klum arrives ahead of the 79th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 11 May 2026. The film festival runs from 12 to 23 May 2026. E ...
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Mit dabei waren ausserdem Jane Fonda, ...

Jane Fonda poses for photographers at the opening ceremony and premiere of the film &#039;The Electric Kiss&#039; during 79th international film festival, Cannes, southern France, Tuesday, May 12, 202 ...
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... der Rücken von Reality-Star Alice Abdel Aziz, ....

epaselect epa12951079 Alice Abdel Aziz arrives for the premiere of &#039;The Electric Kiss&#039; (La Venus Electrique) and the opening ceremony of the 79th annual Cannes Film Festival, in Cannes, Fran ...
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... die chinesische Schauspielerin Gong Li ...

epa12950754 Gong Li arrives for the premiere of &#039;The Electric Kiss&#039; (La Venus Electrique) and the opening ceremony of the 79th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 12 May 2026. Th ...
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... (Sie eröffnete das elftägige Festival zusammen mit Jane Fonda), ...

epa12951083 Gong Li (L) and Jane Fonda speak during the opening ceremony of the 79th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 12 May 2026. The film festival runs from 12 to 23 May 2026. EPA/SEB ...
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... und Stellan Skarsgard. Er ist Mitglied der offiziellen Wettbewerbsjury.

epa12949851 Feature Films Jury member Stellan Skarsgard attends the photocall for Feature Films Jury during the 79th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 12 May 2026. The film festival runs ...
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Und hier etwas zum Lesen für alle Herr-der-Ringe-Fans:

Mit der Vergabe der Goldenen Ehrenpalme für den «Herr der Ringe»-Regisseur Peter Jackson (64) sind die Filmfestspiele in Cannes eröffnet worden. Er sei eigentlich kein Typ für eine Goldene Palme, die Auszeichnung sei eine Überraschung für ihn, sagte Jackson, als er den Preis von US-Schauspieler Elijah Wood auf der Bühne überreicht bekam.

Peter Jackson nimmt seinen Ehrenpreis entgegen.

epaselect epa12951005 Peter Jackson receives his Honorary Palme d&#039;Or onstage during the opening ceremony of the 79th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 12 May 2026. The film festival ...
Bild: keystone

Der neuseeländische Hollywood-Regisseur schuf mit der «Der Herr der Ringe»-Trilogie einen Kinoblockbuster. 2001 zeigte er rund 20 Minuten Filmmaterial aus «Der Herr der Ringe: Die Gefährten» an der Croisette, rund sieben Monate vor dem weltweiten Kinostart. In seiner Dankesrede erinnerte er sich, wie das Screening auf dem Filmfestival geholfen habe, Vorbehalte gegen den ersten Teil der Verfilmung aufzulösen. «Als der Film dann herauskam, gab es eine Vorfreude, die es ohne Cannes nicht gegeben hätte», sagte er.

Das Filmfest in Südfrankreich endet am 23. Mai und gilt als eines der renommiertesten Filmfestivals überhaupt.

Die Fotograf:innen haben es streng.

epa12951807 Photographers at work during the premiere of &#039;The Electric Kiss&#039; (La Venus Electrique) and opening ceremony of the 79th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 12 May 202 ...
Bild: keystone

Nochmals Elijah Wood und Mette-Marie Kongsved – weil sie so toll sind.

Elijah Wood, left, and Mette-Marie Kongsved take a photograph at the opening ceremony and premiere of the film &#039;The Electric Kiss&#039; during 79th international film festival, Cannes, southern F ...
Bild: keystone

(Mit Material der sda und dpa)

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