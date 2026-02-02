Bild: Shutterstock

«Wir wollten dirty talk, aber es war einfach nur peino»

Frage von qoqel:

Hoi zäme!



Ich habe ein Thema, das mich verwirrt, weil mein Kopf etwas anderes will als mein Mund. Ich finde Dirty Talk unglaublich anziehend, zumindest in meiner Fantasie. Wenn ich Pornos sehe oder beim Masturbieren bestimmte Worte denke, werde ich sofort heiss. Aber sobald ich es mit meinem Partner versuche, blockiere ich komplett. Ich höre mich selber reden und denke nur: „Oh Gott, wie peinlich.“ Oder ich fange an peinlich berührt zu lachen, weil ich mir komisch vorkomme.

Er versucht es dann, aber es wirkt wie ein Rollenspiel, das wir beide nicht wirklich beherrschen. Und genau dann werde ich unsicher. Und dann denke ich sowieso nur noch zu viel nach und alles ist komisch und ich hab auch gar keine Lust mehr auf Sex.

Ich frage mich, warum Dirty Talk für mich alleine so natürlich ist, aber mit ihm so schwierig? Ich will ja nicht, dass er denkt, ich sei „so eine“. Gleichzeitig bin ich diese Frau ja längst, halt aber nur in meinem Kopf.

Wie überwinden andere Menschen diese Blockade? Beginnt man ganz subtil, mit Beschreibungen statt krassen Worten?



Er macht es irgendwie auch nur mir zu liebe, habe ich das Gefühl, vielleicht ist auch hier schon das Problem ...



Was würdest du in dieser Situation tun?

