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Das sind die Gewinner der Swiss Music Awards 2026

Best Group Hecht thanks for winning at the award ceremony of the Swiss Music Awards in Zurich, Switzerland, on Thursday, March 19, 2026. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Viermal waren Hecht für einen Swiss Music Award nominiert.Bild: keystone

Hecht räumen ab: Das sind die Gewinner der Swiss Music Awards 2026

Auch dieses Jahr wurden bei den 19. Swiss Music Awards die bedeutendsten Auszeichnungen der Schweizer Musikszene verliehen. Hier gibt es die Übersicht über alle Gewinnerinnen und Gewinner.
19.03.2026, 22:5419.03.2026, 23:03

Viermal waren Hecht für einen Swiss Music Award nominiert, viermal nahmen sie am Donnerstagabend im Zürcher Hallenstadion den Stein auch entgegen.

«Das ist für uns mit Abstand der wichtigste Award», sagte Hecht-Frontmann Stefan Buck, als die Band gerade den zweiten Stein erhielt, jenen für den besten Live-Act. Vom Gefühl auf der Konzertbühne erhole man sich nie, und genau deswegen würden sie Musik machen.

Die Luzerner Rockpopband wurde an den Swiss Music Awards (SMA) als beste Gruppe, bester Live-Act und als Best Streaming Artist ausgezeichnet. Ausserdem gab es für den Publikumsliebling auch noch einen Betonklotz für den besten Hit – mit ihrem Sommersong «Mon Amour».

Der bekannteste Schweizer Musikpreis wurde in 14 Kategorien verliehen. Eine Übersicht über die Gewinnerinnen und Gewinner des Abends:

Inhaltsverzeichnis
Best Group: HechtBest Breaking Act: Zoë MëMost Rising Artist Social Media: Jule XBest Talent: Nina ValottiArtist Award: MISS C-LINEBest Solo Act: TraufferBest Act Romandie: Baby VolcanoBest Live Act: HechtBest Streaming Artist: HechtBest Hit: HechtBest Solo Act International: Alex WarrenBest Group International: Rosé & Bruno MarsBest Breaking Act International: Alex WarrenBest Hit International: Alex Warren

Best Group: Hecht

Video: YouTube/HECHT

Best Breaking Act: Zoë Më

Video: YouTube/Eurovision Song Contest

Most Rising Artist Social Media: Jule X

Video: YouTube/Vokuhila Mafia

Best Talent: Nina Valotti

Video: YouTube/SRF Unterhaltung

Artist Award: MISS C-LINE

Video: YouTube/MISS C-LINE Official

Best Solo Act: Trauffer

Video: YouTube/TraufferVEVO

Best Act Romandie: Baby Volcano

Video: YouTube/Baby Volcano

Best Live Act: Hecht

Video: YouTube/HECHT

Best Streaming Artist: Hecht

Best Live Act Hecht thanks for winning at the award ceremony of the Swiss Music Awards in Zurich, Switzerland, on Thursday, March 19, 2026. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Bild: keystone

Best Hit: Hecht

Video: YouTube/HECHT

Best Solo Act International: Alex Warren

Video: YouTube/Alex Warren

Best Group International: Rosé & Bruno Mars

Video: YouTube/ROSÉ

Best Breaking Act International: Alex Warren

Alex Warren arrives at the Spotify Best New Artist Party on Thursday, Jan. 29, 2026, in Los Angeles. (Photo by Andrew Park/Invision/AP) Alex Warren
Bild: keystone

Best Hit International: Alex Warren

(hkl/sda)

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