Viermal waren Hecht für einen Swiss Music Award nominiert. Bild: keystone

Hecht räumen ab: Das sind die Gewinner der Swiss Music Awards 2026

Auch dieses Jahr wurden bei den 19. Swiss Music Awards die bedeutendsten Auszeichnungen der Schweizer Musikszene verliehen. Hier gibt es die Übersicht über alle Gewinnerinnen und Gewinner.

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Viermal waren Hecht für einen Swiss Music Award nominiert, viermal nahmen sie am Donnerstagabend im Zürcher Hallenstadion den Stein auch entgegen.

«Das ist für uns mit Abstand der wichtigste Award», sagte Hecht-Frontmann Stefan Buck, als die Band gerade den zweiten Stein erhielt, jenen für den besten Live-Act. Vom Gefühl auf der Konzertbühne erhole man sich nie, und genau deswegen würden sie Musik machen.

Die Luzerner Rockpopband wurde an den Swiss Music Awards (SMA) als beste Gruppe, bester Live-Act und als Best Streaming Artist ausgezeichnet. Ausserdem gab es für den Publikumsliebling auch noch einen Betonklotz für den besten Hit – mit ihrem Sommersong «Mon Amour».

Der bekannteste Schweizer Musikpreis wurde in 14 Kategorien verliehen. Eine Übersicht über die Gewinnerinnen und Gewinner des Abends:

Best Group: Hecht

Best Breaking Act: Zoë Më

Most Rising Artist Social Media: Jule X

Best Talent: Nina Valotti

Artist Award: MISS C-LINE

Best Solo Act: Trauffer

Best Act Romandie: Baby Volcano

Best Live Act: Hecht

Best Streaming Artist: Hecht

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Best Hit: Hecht

Best Solo Act International: Alex Warren

Best Group International: Rosé & Bruno Mars

Best Breaking Act International: Alex Warren

Bild: keystone

Best Hit International: Alex Warren

(hkl/sda)