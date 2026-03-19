Hecht räumen ab: Das sind die Gewinner der Swiss Music Awards 2026
Viermal waren Hecht für einen Swiss Music Award nominiert, viermal nahmen sie am Donnerstagabend im Zürcher Hallenstadion den Stein auch entgegen.
«Das ist für uns mit Abstand der wichtigste Award», sagte Hecht-Frontmann Stefan Buck, als die Band gerade den zweiten Stein erhielt, jenen für den besten Live-Act. Vom Gefühl auf der Konzertbühne erhole man sich nie, und genau deswegen würden sie Musik machen.
Die Luzerner Rockpopband wurde an den Swiss Music Awards (SMA) als beste Gruppe, bester Live-Act und als Best Streaming Artist ausgezeichnet. Ausserdem gab es für den Publikumsliebling auch noch einen Betonklotz für den besten Hit – mit ihrem Sommersong «Mon Amour».
Der bekannteste Schweizer Musikpreis wurde in 14 Kategorien verliehen. Eine Übersicht über die Gewinnerinnen und Gewinner des Abends:
Best Group: Hecht
Best Breaking Act: Zoë Më
Most Rising Artist Social Media: Jule X
Best Talent: Nina Valotti
Artist Award: MISS C-LINE
Best Solo Act: Trauffer
Best Act Romandie: Baby Volcano
Best Live Act: Hecht
Best Streaming Artist: Hecht
Best Hit: Hecht
Best Solo Act International: Alex Warren
Best Group International: Rosé & Bruno Mars
Best Breaking Act International: Alex Warren
Best Hit International: Alex Warren
(hkl/sda)