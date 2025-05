Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Ich finde ihn cool, aber er hat Gesichtstattoos (mega schlimme)»

Mehr «Leben»

Frage von Jane:

Ciaociao!



Ich date gerade so einen Züri-Szeni, er ist eigentlich mega lieb und schüchtern, wenn man ihn ein wenig kennt. Aber nach aussen muss er natürlich seine Züri-Szeni-Rolle spielen und hat immer eine riesige Klappe und ist der Lauteste von allen. Unüberhörbar schon von 5 Kilometern aus. Was ja nicht weiter schlimm ist, wir alle spielen ja irgendeine Rolle auf eine Art und Weise.

Anyway, ich find den Typen cute und er ist auch sehr zuvorkommend, lieb, denkt an Sachen, die ich ihm erzählt habe und fragt nach, ist lieb zu meinen Tieren und hat halt, wie es sich für einen extrovertierten Introvertierten gehört, sehr viele Tattoos.

Die am Körper stören mich irgendwie gar nicht so. Aber die mitten im Gesicht ... Na ja. Ich habe es wirklich probiert, ich kann mich nicht daran gewöhnen. Ich find's immer noch mega schlimm. Sie sind nicht mal schön gestochen. Einfach irgendein Quatsch, den man sich ständig anschauen muss, wenn man mit der Person redet. Was hat der sich da nur dabei gedacht?

Nun ja, jetzt haben wir den Salat. Hattet ihr mal etwas, das euch an einer Person sehr gestört hat und woran ihr euch einfach irgendwann gewöhnt habt? Kommt das noch? Oder wird mich das für immer stören und ich muss mir Gedanken machen, ob ich damit leben kann ...? Fazit heute (Januar 2025): Es stört mich immer noch, wir kennen uns jetzt 5 Monate.



Danke für euren Austausch, ich find's immer cool, hier mitzulesen (auch wenn ich nie was schreibe :))!

