«Was würdet ihr tun, wenn euer Freund euer Tagebuch gelesen hätte?»

Frage von Miriamfluss:

Heyhey

Ich schreibe seit ich klein bin Tagebuch. Das ist ein bisschen so meine Therapie. Eigentlich mache ich 'Junk Journaling', also ich klebe, schreibe, male etc. alles, was mir gerade so in den Sinn kommt in mein Tagebuch. Wenn man den Kontext dann nicht grad kennt, könnte man oft auch Falsches reininterpretieren. Darum ist es ja auch MEIN Tagebuch und nicht ein offenes Buch, das jedermann einfach lesen darf. Da ich alleine wohne, liegt dieses Buch auch nicht gut beschützt in einer Schublade, sondern manchmal auch offen auf meinem Schreibtisch, weil ich gerade inmitten eines Beitrages stecke und noch nicht fertig bin. Ich bin erwachsen. Ich bin nicht mehr 12 und verstecke es in meiner Matratze. Ich erwarte auch von meinem Besuch, dass er so viel Anstand hat und nicht in dieses Buch schaut, auch wenn es offen dort liegt. Zumindest sicher nicht länger als 5 Sekunden, bis man schnallt, worum es sich hier handelt.

Nun, jetzt habe ich lange genug ausgeholt. Auf alle Fälle bin ich seit ein paar Wochen in einer Beziehung und habe dann eines morgens früher mein Zuhause verlassen, um uns Zmorgen zu holen. Ich bin zur Tür raus und auf dem Weg habe ich bemerkt, dass ich was vergessen haben und bin wieder zurück und als ich wieder in die Wohnung gehe, sitzt da mein Freund an meinem Tisch und liest mein Tagebuch. Er hat sich sehr ertappt gefühlt und irgendwas angefangen zu stammeln, wieso ich über andere Männer schreibe. Offenbar hat er nicht nur einfach kurz reingeschaut, er hat einige Seiten zurückblättern müssen, um mir diese Frage stellen zu können.

Wie gesagt, wenn man einfach so da reinschaut, ohne Kontext, dann ja, könnte man tatsächlich meinen, ich würde mich täglich in irgendjemand anderen verlieben. Aber ich verarbeite so einfach meine Gefühle. Zehn Minuten später habe ich mich wieder entliebt. Genau so wie ich stocksauer auf jemanden bin, dann setze ich mich hin, schreibe alles nieder und bin es dann nicht mehr. Aber das weiss er ja alles nicht, er liest einfach nur und hat auch noch die Frechheit mir Vorwürfe zu machen. Ich finde das schon echt einen krassen Vertrauensmissbrauch. Er weiss ja, dass das mein Tagebuch ist. Er hat einfach gedacht, ich wäre länger weg und ich kam halt früher zurück und habe ihn erwischt.

Was würdet ihr tun?

