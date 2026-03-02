Lindrit Kamberi vom FC Zürich muss für drei Spiele aussetzen. Der Verteidiger wird nach seinem Platzverweis am Sonntag in der Partie bei den Young Boys belangt.
Kamberi erhielt zwei Spielsperren aufgrund eines Fouls als letzter Mann, das «eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit seines Gegners darstellte», wie die Zuständigen der Swiss Football League wissen lassen. Eine zusätzliche Spielsperre kommt hinzu, da es sich um Kamberis zweiten direkten Platzverweis in dieser Saison handelt. (abu/sda)
Kamberi erhielt zwei Spielsperren aufgrund eines Fouls als letzter Mann, das «eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit seines Gegners darstellte», wie die Zuständigen der Swiss Football League wissen lassen. Eine zusätzliche Spielsperre kommt hinzu, da es sich um Kamberis zweiten direkten Platzverweis in dieser Saison handelt. (abu/sda)