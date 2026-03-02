fährt in diesem Winter keine Rennen mehr. Die Italienerin zieht sich zwecks Regeneration vorzeitig aus dem Weltcup zurück.«Ich glaube, ich habe meinem Körper in den letzten Monaten viel zugemutet», erklärt Brignone in einem Artikel des italienischen Wintersport-Blatts «Sciare Magazine». «Vom Tag meiner Verletzung an habe ich mich voll und ganz dem Ziel verschrieben, an den diesjährigen Spielen teilzunehmen und zwei Ziele zu erreichen – die italienische Flagge zu tragen und auf dem Podium zu stehen. Ich habe es sogar zweimal geschafft und stand ganz oben auf dem Treppchen. Ich habe versucht, die Saison fortzusetzen, aber mein Körper macht sich nun bemerkbar. Deshalb nutze ich das Saisonende, um mir eine Pause zu gönnen und meine Rehabilitation so gut wie möglich fortzusetzen.» (abu/sda)