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Sosopol in Bulgarien bei Briten im Trend: Das sind die Sommer-Reiseziele

BULGARIA, SOZOPOL - AUGUST 26, 2014: abandoned knowledge of the maritime school near the shore of the Black Sea near Sozopol, Bulgaria xkwx knowledge maritime school landscape old building history sto ...
Britische Touristen zieht es ins bulgarische Sosopol.Bild: www.imago-images.de

Touristen ändern ihre Pläne: Briten strömen in bulgarische Kleinstadt

Die Zeiten zum Reisen sind unsicher, überlaufene Orte nicht mehr attraktiv. Viele Touristen suchen nach neuen Reisezielen. Britische Feriengäste haben nun einen Ort entdeckt, den sie als Amalfiküste Bulgariens bezeichnen.
13.04.2026, 13:2813.04.2026, 13:28

Sosopol ist der neue «Place to Be» für britische Touristen. Der Ort hat sich zum beliebten Sommer-Reiseziel gemausert.

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Sosopol soll günstig und schön sein.Bild: www.imago-images.de

Die Preise für Bier (1.85 Franken) und Essen (9.20 Franken) sind tief, die Landschaft ähnelt der italienischen Amalfiküste, berichtet die britische Dailymail.

Gleichzeitig haben die britischen Touristen auch die Turks- und Caicoinseln in der Karibik als Ersatz für Dubai oder Abu Dhabi für sich entdeckt. Die Anfragen sind massiv gestiegen.

Denn in der Golfregion herrscht derzeit Tourismus-Flaute. Der Iran-Krieg schreckt Reisende ab. Und Thailandferien wurden durch die erhöhten Kerosinpreise deutlich teurer. Deshalb liegt Europa nun generell wieder im Trend. Das zeigt sich auch beim Angebot. Auch die Swiss hat ihr Angebot an Flügen innerhalb Europas aufgestockt.

Die Nachfrage ist nicht nur für neu entdeckte Orte da, sondern auch für klassische Feriendestinationen. Experten halten es laut Focus für möglich, dass Mallorca ein neues Rekordjahr erlebt. Schon über Ostern seien die Flugzeuge voll gewesen, Häuser seien teilweise schon jetzt für den Sommer ausgebucht.

Schweizer haben keine Angst vor Griechenland-Ferien

Generell sind Flüge nach Spanien, aber auch nach Portugal und Italien gefragt. Verlierer sind hingegen Länder wie Griechenland oder Zypern. Sie wirken wegen ihrer Nähe zum Konfliktgebiet unsicher.

Bei Schweizerinnen und Schweizern ist das hingegen noch nicht ganz so stark zu spüren. Griechenland etwa ist bei ihnen nach wie vor beliebt. Das zeigen etwa Auswertungen der Osterferien, jedoch auch die Nachfrage bei der Swiss für die Sommerferien. So fliegt die Airline beispielsweise auch öfter nach Thessaloniki oder Athen. (vro)

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