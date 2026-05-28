Fliegender Wechsel

Dominik Kahun verlässt Lausanne +++ Zgraggen spielt ab sofort für Ajoie

Die National-League-Saison neigt sich dem Ende zu. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannten Transfers für 2026/27.

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Dominik Kahun verlässt Lausanne

Der HC Lausanne und der Stürmer Dominik Kahun gehen künftig getrennte Wege. Der 30-jährige Deutsche hätte bei den Waadtländern noch einen bis Ende Saison 2026/27 gültigen Vertrag gehabt. Dieser wird nun – im gegenseitigen Einvernehmen, wie der Klub mitteilt – aufgelöst. (riz/sda)

Bild: keystone

Zgraggen spielt ab sofort für Ajoie

Jesse Zgraggen spielt in der kommenden Saison für Ajoie. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Ambri Piotta, wo der Verteidiger in den vergangenen beiden Spielzeiten unter Vertrag stand, unterschreibt Zgraggen bei Ajoie bis 2028.

Bereits 2023/24 stand der 33-Jährige bei Ajoie unter Vertrag und absolvierte 25 Spiele. Zuletzt skorte er bei Ambri in 103 National-League-Partien 21 Punkte. (hkl/sda)

Bild: keystone

DiDomenico wechselt nach Schweden

Der langjährige National-League-Stürmer Chris DiDomenico setzt seine Karriere im Norden Europas fort. Wie Fribourgs Meisterschütze Lucas Wallmark wechselt auch der 37-jährige Kanadier zum schwedischen Aufsteiger Björklöven. Beim Klub aus der Stadt Umea unterschrieb DiDomenico einen Vertrag für die kommende Saison.

Der eigenwillige Center spielte – mit Ausnahme eines kurzen Abstechers nach Nordamerika – während der letzten elf Jahre für die SCL Tigers, Fribourg-Gottéron, den SC Bern und Ambri-Piotta in der National League. Anfang März wurde sein Vertrag bei Ambri noch während der laufenden Saison aufgelöst, obwohl DiDomenico zu diesem Zeitpunkt Topskorer der Leventiner war. (nih/sda)

Stürmer Schreiber zum HC Davos

Der HC Davos verstärkt seine Offensiv-Abteilung. Die Bündner verpflichten gemäss Medienmitteilung den 24-jährigen Stürmer Harrison Schreiber für zwei Saisons.

In der vergangenen Meisterschaft lief Schreiber für die ZSC Lions und für den EHC Kloten auf. Der deutsch-amerikanische Doppelbürger spielt seit der Saison 2018/19 in der Schweiz und verfügt über eine Schweizer Lizenz. (riz/sda)

Bild: keystone

Schwedischer Verteidiger für Biel

Der EHC Biel verpflichtet den Schweden Victor Söderström. Der 25-jährige Verteidiger erhält einen bis April 2028 gültigen Vertrag, wie der Seeländer National-League-Klub mitteilt.

Söderström, 2019 mit Schweden U18-Weltmeister, spielte zuletzt in der AHL für Providence, das Farmteam der NHL-Franchise der Boston Bruins. In der Saison 2025/26 verzeichnete er in 57 AHL-Spielen neun Tore und 21 Assists. (car/sda)

Bild: AP The Canadian Press

Kanadischer Stürmer für Fribourg

Fribourg-Gottéron hat einen Ersatz für den trotz laufenden Vertrags nach Schweden zurückkehrenden Meisterschützen Luca Wallmark gefunden. Der Kanadier Anthony Richard wechselt mit einem Zweijahresvertrag in die Schweiz.

Für den 29-jährigen Franko-Kanadier, der sowohl als Flügel als auch als Center spielen kann, ist es das erste Engagement in Europa. Er debütierte 2019 mit den Pittsburgh Penguins in der NHL, kam aber seither mehrheitlich in der AHL zum Einsatz. Damit hat Fribourg für die kommende Saison wieder sechs Ausländer unter Vertrag. (riz/sda)

Bild: keystone

Gerber verlässt Meister Fribourg

Jeremi Gerber erhält bei Fribourg-Gottéron keinen neuen Vertrag und muss den Meister verlassen. Der 26-jährige Emmentaler war vor zwei Jahren aus Lugano nach Freiburg gekommen und trug einen wesentlichen Teil zum ersten Meistertitel der Klubgeschichte bei.

In den Playoffs verbuchte Gerber sieben Skorerpunkte und erzielte vor allem im sechsten Finalspiel in der Verlängerung das 2:1, das ein Spiel 7 notwendig machte. (hkl/sda)

Bild: keystone

Diaz bleibt noch eine Saison in Zug

Raphael Diaz hat auch im Alter von 40 Jahren noch nicht genug vom Spitzen-Eishockey. Der Verteidiger hat seinen Vertrag mit dem EV Zug um eine Saison verlängert.

Diaz ist ein Zuger Urgestein. Vor 23 Jahren debütierte er in der ersten Mannschaft und reifte bei den Innerschweizern zum Nationalspieler. Vor 15 Jahren schaffte er den Sprung in die NHL. Nach fünf Saisons in Nordamerika kehrte Diaz ein erstes Mal zum EV Zug zurück und führte das Team 2019 zum Cupsieg und 2021 zum Schweizer Meistertitel. In der vergangenen Saison schlug er sich monatelang mit einer Kopfverletzung herum. (abu/sda)

Lugano verlängert mit Fazzini

Der HC Lugano hat den Vertrag mit Luca Fazzini verlängert. Das 31-jährige Eigengewächs unterschrieb einen Vertrag bis 2032. Die vergangenge Saison war die beste in Fazzinis Karriere: Mit 47 Punkten war er der beste Schweizer Skorer der National League. (abu)

Lugano verpflichtet früheren Erstrunden-Draft

Der HC Lugano nimmt einen zweiten ausländischen Verteidiger für die kommende Saison unter Vertrag. Der Finne Lassi Thomson wechselt aus Nordamerika ins Tessin.

Der schwedische Stürmer Einar Emanuelsson verlässt Lugano hingegen. Er wechselt auf die kommende Saison hin zum finnischen Klub SaiPa Lappeenranta. Damit stehen beim HC Lugano derzeit sechs ausländische Spieler unter Vertrag. (riz/sda)

Bild: keystone

Nicolas Müller unterschreibt bei Servette

Genève-Servette gibt einen Zugang für die kommende Saison bekannt. Nicolas Müller unterschreibt bei den Grenats für zwei Jahre, wie der Verein am Mittwoch mitteilt. Bis anhin war der 26-jährige Stürmer beim EHC Biel unter Vertrag gestanden. Ab 2024 bestritt er für die Seeländer 68 Spiele, in denen ihm sieben Tore und neun Assists gelangen.

Davor war Müller, der in Basel und Zürich ausgebildet wurde, bereits früh in seiner Karriere nach Schweden gewechselt, wo er ab 2015 für vier Jahre spielte. Danach folgten fünf Spielzeiten in einer nordamerikanischen College-Liga, ehe Müller in die Schweiz zurückkehrte. (nih/sda)

Bild: keystone

Dominik Schlumpf und der EV Zug gehen getrennte Wege

Dominik Schlumpf und der EV Zug gehen nach zwölf Jahren getrennte Wege, wie der Klub am Mittwoch mitteilt. Der Vertrag des 35-Jährigen lief per Ende der Saison aus.

Ursprünglich war Schlumpf im Rahmen eines Tauschgeschäfts zum EVZ gestossen. Alessio Bertaggia und Calle Andersson wechselten 2014 von Zug nach Lugano, Schlumpf von Lugano nach Zug. In der Folge bestritt Schlumpf 660 Spiele für die Zuger, in denen ihm 22 Tore und 96 Assists gelangen. Er feierte zudem einen Cupsieg und zwei Schweizer Meistertitel.

Ob der frühere Schweizer Nationalspieler und Olympia-Teilnehmer von 2018 seine Karriere weiterführt, ist offen. (nih/sda)

Bild: keystone

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

kommt von Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

kommt von den SCRJ Lakers

Abgänge ❌

🇨🇭Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

geht zu den SCRJ Lakers

🇨🇭Dario Trutmann (Verteidiger, 33)

geht zum EHC Biel

🇩🇪🇺🇸 Harrison Schreiber (Stürmer, 24)

geht zum HC Davos

Gerüchte 💬

…

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Lausanne und das Unmögliche möglich machen – Teil III

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)

kommt von Malmö U20

🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)

kommt von Ilves Tampere

🇨🇦 Ian Mitchell (Verteidiger, 27)

kommt von Syracuse Crunch (AHL)

🇺🇸 Sonny Milano (Stürmer, 29)

kommt von den Washington Capitals



Abgänge ❌

🇨🇭 Simon Moser (Stürmer, 37)

tritt zurück

🇸🇪 Victor Ejdsell (Stürmer, 30)

geht zu Färjestad (SWE)

🇨🇭Ramon Untersander (Verteidiger, 35)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Joël Vermin (Stürmer, 34)

unbekannt

🇸🇪 Hardy Häman Aktell (Verteidiger, 27)

unbekannt

🇷🇺🇰🇿 Aleksandr Iakovenko (Verteidiger, 28)

unbekannt

🇨🇭 Andri Henauer (Torhüter, 24)

unbekannt

🇸🇪 Victor Ejdsell (Flügel, 30)

unbekannt

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Center, 33)

unbekannt

🇨🇭Noah Fuss (Flügel, 24)

unbekannt​

Gerüchte 💬

🇨🇦 Ian Mitchell (Verteidiger, 27)

soll von Grand Rapids (AHL) kommen



EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

geht zu den SCL Tigers

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Dominik Schlumpf (Verteidiger, 35)

noch offen

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Der EV Zug und die Rückkehr zum Spektakel

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda

🇨🇭 Lars Steiner (Stürmer, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇭🇳🇱 Guus Van der Kaaij (Verteidiger, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇦 Frédéric Allard (Verteidiger, 28)

kommt von Lulea

🇩🇪🇺🇸 Harrison Schreiber (Stürmer, 24)

kommt von den ZSC Lions



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇿 Matej Stransky (Stürmer, 33)

wechselt zu Pardubice



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Meisterliche Morgenröte zieht in Davos herauf

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇦 Anthony Richard (Stürmer, 29)

kommt von den Philadelphia Flyers



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Julien Sprunger (Stürmer, 40)

tritt zurück

🇸🇪 Lucas Wallmark (Stürmer, 30)

geht nach Björklöven (SWE)

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 26)

noch offen

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Fribourg und ein schwedisches Drehbuch für die Traumfabrik

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Raphael Prassl (Stürmer, 27)

kommt von Lausanne

🇸🇪 Simon Johansson (Verteidiger, 26)

kommt von Ilves Tampere

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer, 28)

kommt von Frölunda

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

wechselt zu Lausanne

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Steve Kellenberger (Verteidiger, 39)

tritt zurück



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Klotens zerbrechliche Renaissance

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)

kommt von Timra IK

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Emil Pettersson (Stürmer, 32)

kommt von Timra IK

🇨🇭Arno Nussbaumer (Verteidiger, 22)

kommt von Ajoie

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Harri Pesonen (Stürmer, 37)

unbekannt

Gerüchte 💬



...

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Ein neues Fundament und eine Milchbüchlein-Rechnung bei den SCL Tigers

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)

kommt vom EV Zug

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

geht zu Fribourg

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

geht zu Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

geht zu den ZSC Lions

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Ajoie

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Ajoie



Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Taktik gegen schwindendes Talent bei den Lakers

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇿 Petr Kodytek (Stürmer, 28)

kommt von Helsinki IFK

🇨🇦 Nate Schnarr (Stürmer, 27)

kommt von den Kölner Haien

🇫🇮 Roby Järventie (Stürmer, 23)

kommt von den Bakersfield Condors (AHL)



Abgänge ❌

🇦🇹 Dominic Zwerger (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 37)

wechselt zu Björklöven (SWE)

Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Dominic Zwerger (Stürmer, 29)

kommt von Ambri

🇸🇪🇨🇭 Viktor Östlund (Goalie, 31)

kommt von La Chaux-de-Fonds

🇨🇭Dario Truttmann (Verteidiger, 33)

kommt von den ZSC Lions

🇸🇪 Victor Söderström (Verteidiger, 25)

kommt von den Providence Bruins (AHL)

Abgänge ❌

🇫🇮 Jere Sallinen (Flügel, 35)

unbekannt

🇨🇭 Luis Janett (Goalie, 25)

wechselt nach Nürnberg

🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 26)

wechselt zu Genf-Servette



Gerüchte 💬

...





Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Stresstest für Biels Jugendstil

Genf-Servette HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 26)

wechselt zu Genf-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Eismeister Zaugg Servette – der lange Kater nach dem Goldrausch

HC Lugano

Zugänge ✅

🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)

kommt von Lulea

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Davos

🇫🇮 Jere Innala (Stürmer, 28)

kommt von Frölunda

🇸🇪 Olle Lycksell (Stürmer, 26)

kommt von Ottawa Senators

🇫🇮 Lassi Thomson (Verteidiger, 25)

kommt von Ottawa Senators

Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇦 Connor Carrick (Verteidiger, 31)

unbekannt

🇸🇪 Einar Emanuelsson (Stürmer, 29)

wechselt zu SaiPa Lappeenranta

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team Eismeister Zaugg Der HC Lugano, verloren zwischen Romantik und Realität

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

kommt vom EHC Kloten

🇫🇮 Kristian Tanus (Stürmer, 25)

kommt von Tappara Tampere

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

kommt von Rapperswil

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 30)

kommt von Rapperswil



Abgänge ❌

Jannik Fischer (Verteidiger, 35)

tritt zurück

🇨🇭Arno Nussbaumer (Verteidiger, 22)

geht zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

...