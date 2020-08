Leben

Reisen

Videoz zeigt Panik am Ferienstrand: Italienurlauber flüchten vor Tornado



Videoz zeigt Panik am Ferienstrand: Italien-Urlauber flüchten vor Tornado

Am vergangenen Mittwoch kam es in Sizilien zu einem Tornado. Dieser traf in Cefalu am Hafen auf Land. Auf Videos ist zu sehen, wie Menschen vom Strand flüchten.

Über das Naturspektakel berichtet hatte die österreichische Nachrichtenplattform «salzburg24.at». Der Tornado habe sich bei Landauftritt nochmals verdichtet, bevor er sich dann abschwächte.

Tornados entstehen, wenn sich bodennahe, sehr feuchtwarme Luft und trockenkalte Luft in der Höhe übereinander schichten. Wenn dazu noch am Boden andere Windgeschwindigkeiten und -richtungen herrschen, sind die Grundvoraussetzungen für die Entstehung eines Tornados gegeben.

(bzbasel.ch)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter