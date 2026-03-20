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Sommerflugplan 2026 Flughafen Zürich: Das ändert sich

An airplane lands at Zurich Airport in Kloten in the Canton of Zurich, Switzerland, on the evening of August 14, 2017. (KEYSTONE/Christian Beutler) Ein Flugzeug befindet sich im Landeanflug, aufgenom ...
Die Swiss hat am Freitag den neuen Sommerflugplan vorgestellt. Bild: KEYSTONE

Neuer Sommerflugplan: Bald kannst du ab Zürich direkt nach Namibia fliegen

Am Flughafen Zürich gilt ab dem 29. März der Sommerflugplan 2026. Neu gibt es eine Direktverbindung nach Namibia. Aufgrund der Lage im Nahen Osten schliesst der Flughafenbetreiber allerdings nicht aus, dass es noch zu Anpassungen am Flugplan kommen wird.
20.03.2026, 10:2220.03.2026, 10:48

Insgesamt werden im Sommer 67 Linien- und Charterfluggesellschaften den Flughafen Zürich mit 212 Destinationen weltweit verbinden. Der Sommerflugplan gilt bis zum 24. Oktober, wie der grösste Schweizer Flughafen am Freitag mitteilte.

Der neue Plan im Detail.

Inhaltsverzeichnis
Namibia neu im AngebotKuwait Airways kehrt zurückNordamerika-Angebot wird ausgebautZweimal wöchentlich OsloUnsicherheiten wegen Nahostlage

Namibia neu im Angebot

Edelweiss nimmt per 1. Juni 2026 Windhoek, die Hauptstadt Namibias, in ihr Streckennetz auf. Zweimal wöchentlich soll die neue Destination angeflogen werden.

Kuwait Airways kehrt zurück

Zudem plant nach mehr als vierzig Jahren Kuwait Airways die Rückkehr nach Zürich. Ab Juni soll die Strecke zwischen Kuwait City und Zürich dreimal wöchentlich bedient werden.

Nordamerika-Angebot wird ausgebaut

Ausserdem wird das Nordamerika-Angebot verstärkt: American Airlines fliegt ab Mai täglich zwischen Dallas und Zürich.

Zweimal wöchentlich Oslo

Und mit Norwegian stösst eine neue Airline zum Flughafen Zürich. Sie verbindet Zürich zunächst zweimal wöchentlich mit Oslo, ab Ende Juni gar viermal pro Woche.

Unsicherheiten wegen Nahostlage

Der Flughafen weist darauf hin, dass die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf den Sommerflugplan derzeit schwer abschätzbar seien. Anpassungen auf einzelnen Strecken seien daher nicht auszuschliessen. (awp/sda/ome)

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