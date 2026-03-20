Neuer Sommerflugplan: Bald kannst du ab Zürich direkt nach Namibia fliegen
Insgesamt werden im Sommer 67 Linien- und Charterfluggesellschaften den Flughafen Zürich mit 212 Destinationen weltweit verbinden. Der Sommerflugplan gilt bis zum 24. Oktober, wie der grösste Schweizer Flughafen am Freitag mitteilte.
Der neue Plan im Detail.
Namibia neu im Angebot
Edelweiss nimmt per 1. Juni 2026 Windhoek, die Hauptstadt Namibias, in ihr Streckennetz auf. Zweimal wöchentlich soll die neue Destination angeflogen werden.
Kuwait Airways kehrt zurück
Zudem plant nach mehr als vierzig Jahren Kuwait Airways die Rückkehr nach Zürich. Ab Juni soll die Strecke zwischen Kuwait City und Zürich dreimal wöchentlich bedient werden.
Nordamerika-Angebot wird ausgebaut
Ausserdem wird das Nordamerika-Angebot verstärkt: American Airlines fliegt ab Mai täglich zwischen Dallas und Zürich.
Zweimal wöchentlich Oslo
Und mit Norwegian stösst eine neue Airline zum Flughafen Zürich. Sie verbindet Zürich zunächst zweimal wöchentlich mit Oslo, ab Ende Juni gar viermal pro Woche.
Unsicherheiten wegen Nahostlage
Der Flughafen weist darauf hin, dass die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf den Sommerflugplan derzeit schwer abschätzbar seien. Anpassungen auf einzelnen Strecken seien daher nicht auszuschliessen. (awp/sda/ome)