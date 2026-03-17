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Mehr Swiss-Flüge nach Delhi wegen Iran-Krieg

Iran-Krieg kurbelt Nachfrage an: Swiss fliegt jetzt öfter nach Delhi

17.03.2026, 12:1917.03.2026, 12:19

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss verdoppelt für kurze Zeit ihr Flugangebot in die indische Hauptstadt Delhi. Grund dafür ist die hohe Nachfrage nach Flügen zwischen Indien und Europa wegen der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten, wie die Lufthansa-Tochter am Dienstag mitteilte.

Die bestehenden täglichen Verbindungen der Swiss zwischen Delhi und Zürich seien deswegen bereits zu grossen Teilen ausgebucht. Für die zusätzlichen Flüge kommt ein Langstreckenflugzeug vom Typ Airbus A330 zum Einsatz. Die zusätzlichen Flüge seien ab sofort buchbar, teilte die Swiss weiter mit.

Der internationale Flugverkehr im Mittleren Osten sei weiterhin stark eingeschränkt. Viele Reisende suchten deshalb alternative Wege.

Der Iran-Krieg stellt den weltweiten Luftverkehr weiterhin auf den Kopf. Die Swiss musste zuletzt ihre Flüge nach Dubai (VAE) bis und mit 28. März aussetzen. Die Swiss-Schwesterairline Edelweiss strich ihrerseits sämtliche Flüge nach Oman bis mindestens 2. Mai.

Wie nun die Swiss bauten andere Airlines ihre anderweitigen Angebote wegen des Konflikts aus. Die Lufthansa etwa bietet Extraflüge nach Asien und Afrika an. (sda)

Mehr zum Thema:

Swiss setzt Flüge nach Dubai bis einschliesslich 28. März aus
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Es ist ja schlau, seinen Koffer zu personalisieren, aber ob das die ganze Familie so sieht?
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Passagiere des Sonderflug der Swiss sind gelandet
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