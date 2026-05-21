Der Glacier Express auf dem Landwasserviadukt bei Filisur. Bild: Glacier Express

Mit dem ÖV durch die Schweiz: Das sind die schönsten Strecken

Peter Blunschi Folge mir

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Die Schweiz gilt als Paradies für Benutzer des öffentlichen Verkehrs. Wir stellen einige der eindrücklichsten Routen vor, mit Zug, Postauto, Schiff und Tram. Berücksichtigt werden nur fahrplanmässige Verbindungen, auf denen das GA und das Halbtax-Abo uneingeschränkt akzeptiert werden. Das schliesst touristische Züge wie Jungfrau- oder Gornergratbahn aus.

Glacier Express

Selbst in der Schweiz denken viele, der Glacier Express sei nur für Touristen. Dabei ist der «langsamste Schnellzug der Welt» eine reguläre Verbindung zwischen St. Moritz und Zermatt. GA-Besitzer bezahlen einzig für die obligatorische Platzreservierung. Die mehr als achtstündige Fahrt ist reich an Höhepunkten. Sie überquert den Landwasserviadukt und führt durch die Rheinschlucht und über den Oberalppass durch den Furkatunnel ins Wallis und schliesslich hinauf zum Matterhorn. Kein Wunder, dass der Glacier Express in den Rankings der weltweit spektakulärsten Zugstrecken stets weit oben klassiert ist.

Bernina Express

Bild: Shuttersock

Eine Zugstrecke mit weltweiter Beachtung ist auch die Verbindung, die von Chur «zu den Gletschern und hinab bis zu den Palmen im italienischen Tirano» führt, wie es in der Eigenwerbung der Rhätischen Bahn heisst. Die Fahrt mit dem Bernina Express dauert etwas mehr als vier Stunden, zu den Highlights gehören der Berninapass und der Kreisviadukt bei Brusio im Puschlav.

Gotthard-Panoramastrecke

Bild: Conradin Knabenhans

Seit der Einweihung des Gotthard-Basistunnels vor zehn Jahren ist die Bergstrecke mit dem 1882 eröffneten Scheiteltunnel etwas «eingeschlafen». Dabei ist sie landschaftlich reizvoll und lohnt sich nicht zuletzt wegen des «Chileli» von Wassen, das dank zweier Kehrtunnels dreimal von unterschiedlichen Seiten und Höhen zu sehen ist. Der Treno Gottardo der Südostbahn fährt stündlich alternierend ab Basel via Luzern sowie ab Zürich nach Locarno.

Golden Pass

Bild: ho

Die Bahnlinie durchs Berner Oberland an den Genfersee ist seit 2022 und der Anbindung an den Knotenpunkt Interlaken mit Direktzügen nach Bern und Luzern noch interessanter geworden. Doch schon die Fahrt auf der originalen Schmalspurstrecke von Zweisimmen über Gstaad nach Montreux lohnt sich dank dem laut Eigenwerbung der Montreux-Oberland-Bahn (MOB) «ersten Vollpanorama-Zug der Welt».

Lavaux

Bild: keystone

Die Fahrt durch die Weinberge des Lavaux führt entlang einer der schönsten Bahnstrecken der Schweiz mit Aussicht auf Genfersee und Savoyer Alpen. Man kann sie nach Belieben für eine der zahlreichen Sehenswürdigkeiten unterbrechen. Und wer Lust hat, fährt von Lausanne bis nach Genf, in die «internationalste» Stadt des Landes.

Palm Express

Bild: ho

Mit dem Postauto kann man eindrückliche Fahrten absolvieren. Dazu gehört der Palm Express, der in rund dreieinhalb Stunden «das glamouröse St. Moritz mit dem mediterranen Lugano» verbindet. Die Reise mit dem gelben Bus führt über den Malojapass und durch das Bergell nach Chiavenna in Italien und weiter entlang des Comer- und des Luganersees.

4-Pässe-Fahrt

Eine Fahrt über vier Alpenpässe mit einem einzigen Postauto? In der Sommersaison ist das möglich, mit der Linie 682. Sie führt von Meiringen über den Grimsel- und den Nufenenpass (Bild) nach Airolo. Dort gibt es eine 90-minütige (Mittags-)Pause, ehe man via Gotthard und Susten nach einer fast neunstündigen Reise zurück in Meiringen ist. Auf den vier Passhöhen gibt es jeweils einen längeren Halt, um die Beine zu vertreten und die Landschaft zu geniessen.

Stelvio-Linie

Bild: Shutterstock

Die Schweiz ist das Land der Berge. Aber wussten Sie, dass sich die höchstgelegene Postauto-Haltestelle im Ausland befindet, auf dem Stilfserjoch in Italien? Ab Mitte Juni bis Anfang September führt die Stelvio-Linie täglich vom Val Müstair via Umbrailpass ins Veltlin nach Tirano. Unbestrittenes Highlight ist die Fahrt über Serpentinen auf das 2750 Meter hohe Stilfserjoch. Sie wurde schon als weltweit spektakulärste Buslinie bezeichnet.

Griesalp/Derborance

Bild: ho

Die steilste Postautostrecke der Schweiz mit einer Steigung bis 28 Prozent führt von Reichenbach im Kandertal auf die Griesalp im Kiental. Sie wird von Mai bis Oktober angeboten und ist wegen der engen Strassen nur mit einem Kleinbus möglich. Spektakel pur bietet auch die vielleicht «gefährlichste» Postautolinie der Schweiz von Sitten nach Deborance. Gute Nerven sind erforderlich, doch oben wartet eine urtümliche Landschaft.

Untersee und Rhein

Gehört eine Schifffahrt zum öffentlichen Verkehr? Über diese Frage lässt sich streiten, doch solange GA und Halbtax gültig sind, kann man sie getrost bejahen. Das gilt auch für die gemäss Eigenwerbung «schönste Stromfahrt Europas» von Schaffhausen über Stein am Rhein und die Insel Reichenau nach Konstanz und Kreuzlingen. Derzeit ist die Strecke zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein wegen Niedrigwasser unterbrochen.

Aare

Die für die Betreiberin «schönste Flussfahrt der Schweiz» führt in knapp drei Stunden auf der Aare von Solothurn nach Biel. Zu den Highlights gehören das Storchendorf Altreu und die Schleuse in Port. Wer Lust hat, kann eine Fahrt auf dem Bielersee und weiter in den Neuenburger- und den Murtensee hinzufügen. Die Aare- und die Drei-Seen-Fahrt lassen sich in einem Tag absolvieren.

Tramlinie 10

bild: Wikimedia

Eine Tramfahrt kann selten als schön bezeichnet werden. Die Linie 10 der Baselland Transport AG (BLT) aber verdient eine Erwähnung. Mit 26 Kilometern handelt es sich um die längste Tramlinie der Schweiz und eine der längsten in Europa. Sie verbindet in etwas mehr als einer Fahrstunde die Solothurner Gemeinden Dornach und Rodersdorf via die Stadt Basel, mit einem Abstecher nach Leymen in Frankreich. Der Kontrast zwischen Stadt, Agglomeration und sehr ländlichen Gegenden macht den Reiz der speziellen Tramlinie aus.

Bipperlisi

Bild: Shutterstock

Seit mehr als 100 Jahren existiert die Solothurn-Niederbipp-Bahn, im Volksmund liebevoll Bipperlisi genannt. Es ist eine der kultigsten ÖV-Verbindungen des Landes. Weil die Züge teilweise direkt auf der Strasse verkehren, kommt es immer wieder zu Unfällen. Mehrfach wurde über einen Busersatz nachgedacht, doch die Menschen hängen an ihrem Bipperlisi (die Herkunft des Namens ist unklar). 2012 wurde es sogar bis nach Oensingen verlängert.